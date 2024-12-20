https://ria.ru/20241220/putin-1990511147.html

Путин высказался о демографической ситуации в "благополучных странах"

Путин высказался о демографической ситуации в "благополучных странах" - РИА Новости, 20.12.2024

Путин высказался о демографической ситуации в "благополучных странах"

Демографическая ситуация в "благополучных странах" хуже, чем в России, хотя там наверняка делается не меньше для поддержки семей, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:50:00+03:00

2024-12-20T18:50:00+03:00

2024-12-20T18:51:00+03:00

общество

россия

азия

финляндия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Демографическая ситуация в "благополучных странах" хуже, чем в России, хотя там наверняка делается не меньше для поддержки семей, заявил президент РФ Владимир Путин. "В тех же странах Евросоюза или в Азии, в весьма благополучных странах, ситуация не только такая, как у нас (по демографии - ред.), а хуже во многих странах. Ну, вот в Финляндии коэффициент рождаемости ниже, чем у нас, в Испании, по-моему, ниже, в Японии ниже, в Южной Корее вообще 0,7 - вот настоящие вымирание. А если проанализировать, что там делается с точки зрения поддержки семей, мы обнаружим с вами, что там делается, я, честно говоря, не проверял, но уверен, что не меньше", - сказал Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20241220/putin-1990471668.html

россия

азия

финляндия

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общество, россия, азия, финляндия, владимир путин