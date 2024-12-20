https://ria.ru/20241220/putin-1990505504.html

Русскому миру сегодня объявлена война, заявил Путин

Русскому миру сегодня объявлена война, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2024

Русскому миру сегодня объявлена война, заявил Путин

Русскому миру сегодня объявили войну, заявил президент Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам поддержки российских семей. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:30:00+03:00

2024-12-20T18:30:00+03:00

2024-12-20T21:13:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Русскому миру сегодня объявили войну, заявил президент Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам поддержки российских семей."Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что Русскому миру объявлена война. Так оно и есть", — сказал он.В конце ноября, обращаясь к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава государства отметил, что мировоззренческая основа Русского мира отличается его открытостью, неизменным уважением ко всем самобытным культурам и цивилизациям. Все это, по словам Путина, находит широкий отклик на планете.

https://ria.ru/20241214/evropa-1989115463.html

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владимир путин, россия, общество