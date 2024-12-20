https://ria.ru/20241220/putin-1990477851.html
Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам
Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума студенткам очных отделений. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:27:00+03:00
2024-12-20T17:27:00+03:00
2024-12-20T17:43:00+03:00
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума студенткам очных отделений."Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20241116/beremennye-1984105563.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам
Путин: надо повысить пособие по беременности студенткам до прожиточного минимума