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Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам - РИА Новости, 20.12.2024
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17:27 20.12.2024 (обновлено: 17:43 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990477851.html
Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам
Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума студенткам очных отделений. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:27:00+03:00
2024-12-20T17:43:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума студенткам очных отделений."Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам

Путин: надо повысить пособие по беременности студенткам до прожиточного минимума

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума студенткам очных отделений.
"Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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