https://ria.ru/20241220/putin-1990477851.html

Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам

Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал повысить пособие по беременности и родам студенткам

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума студенткам очных отделений. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:27:00+03:00

2024-12-20T17:27:00+03:00

2024-12-20T17:43:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума студенткам очных отделений."Нужно уделить особое внимание будущим мамам, студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20241116/beremennye-1984105563.html

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общество, россия, владимир путин