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Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми - РИА Новости, 20.12.2024
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17:24 20.12.2024 (обновлено: 17:26 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990476528.html
Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми
Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми - РИА Новости, 20.12.2024
Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми
Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил кабмин вместе с регионами разработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:24:00+03:00
2024-12-20T17:26:00+03:00
общество
россия
владимир путин
год семьи
отдых
детский отдых
семья
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил кабмин вместе с регионами разработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных. "Прошу вместе с регионами проработать меры по организацию отдыха семей с детьми, особенно многодетных", - сказал Путин, обращаясь к правительству.
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общество, россия, владимир путин, год семьи, отдых, детский отдых, семья
Общество, Россия, Владимир Путин, Год семьи, Отдых, Детский отдых, Семья
Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми

Путин на Госсовете призвал проработать меры по организации отдыха семей с детьми

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил кабмин вместе с регионами разработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных.
"Прошу вместе с регионами проработать меры по организацию отдыха семей с детьми, особенно многодетных", - сказал Путин, обращаясь к правительству.
Семья во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Каждый четвертый ребенок в России воспитывается в многодетной семье
20 сентября, 14:46
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинГод семьиОтдыхДетский отдыхСемья
 
 
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