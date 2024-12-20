https://ria.ru/20241220/putin-1990476528.html

Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми

Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми - РИА Новости, 20.12.2024

Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил кабмин вместе с регионами разработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:24:00+03:00

2024-12-20T17:24:00+03:00

2024-12-20T17:26:00+03:00

общество

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил кабмин вместе с регионами разработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных. "Прошу вместе с регионами проработать меры по организацию отдыха семей с детьми, особенно многодетных", - сказал Путин, обращаясь к правительству.

https://ria.ru/20240920/kotyakov-1973840136.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, год семьи, отдых, детский отдых, семья