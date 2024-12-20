https://ria.ru/20241220/putin-1990476528.html
Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми
Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми - РИА Новости, 20.12.2024
Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми
Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил кабмин вместе с регионами разработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:24:00+03:00
2024-12-20T17:24:00+03:00
2024-12-20T17:26:00+03:00
общество
россия
владимир путин
год семьи
отдых
детский отдых
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987530150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4f3c15bb8dd7370759f06171c6da9.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил кабмин вместе с регионами разработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных. "Прошу вместе с регионами проработать меры по организацию отдыха семей с детьми, особенно многодетных", - сказал Путин, обращаясь к правительству.
https://ria.ru/20240920/kotyakov-1973840136.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987530150_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b22921a39f2b7ed277423094663a466e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, год семьи, отдых, детский отдых, семья
Общество, Россия, Владимир Путин, Год семьи, Отдых, Детский отдых, Семья
Путин попросил разработать меры по организации отдыха семей с детьми
Путин на Госсовете призвал проработать меры по организации отдыха семей с детьми