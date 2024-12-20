https://ria.ru/20241220/putin-1990476094.html
Путин поручил сделать авиаперелеты доступнее для многодетных семей
Путин поручил сделать авиаперелеты доступнее для многодетных семей - РИА Новости, 20.12.2024
Путин поручил сделать авиаперелеты доступнее для многодетных семей
Не все многодетные могут сегодня позволить себе авиаперелеты, надо решить эту проблему, заявил президент РФ Владимир Путин, поручив правительству сделать это до РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:22:00+03:00
2024-12-20T17:22:00+03:00
2024-12-20T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Не все многодетные могут сегодня позволить себе авиаперелеты, надо решить эту проблему, заявил президент РФ Владимир Путин, поручив правительству сделать это до 14 января. "Для многих семей покупка билеты стала большой проблемой. Далеко не все могут себе позволить полететь на самолете в отпуск, отдохнуть на море и в других местах нашей страны", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Глава государства попросил правительство РФ решить эту проблему до 14 января.
https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил сделать авиаперелеты доступнее для многодетных семей
Путин поручил обеспечить доступность авиаперелетов многодетным до 14 января