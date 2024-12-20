https://ria.ru/20241220/putin-1990474665.html

Семьи с разными доходами должны чувствовать поддержку, заявил Путин

Семьи с разными доходами должны чувствовать поддержку, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2024

Семьи с разными доходами должны чувствовать поддержку, заявил Путин

Семьи с разным уровнем дохода должны чувствовать поддержку государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:20:00+03:00

2024-12-20T17:20:00+03:00

2024-12-20T17:20:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Семьи с разным уровнем дохода должны чувствовать поддержку государства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Необходимо так организовать работу, чтобы все семьи, с разным уровнем дохода, чувствовали заботу и поддержку со стороны государства", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20241220/putin-1990471476.html

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россия, владимир путин, общество