https://ria.ru/20241220/putin-1990474384.html

Путин: ограничения в пенсионных правах многодетных родителей надо устранить

Путин: ограничения в пенсионных правах многодетных родителей надо устранить - РИА Новости, 20.12.2024

Путин: ограничения в пенсионных правах многодетных родителей надо устранить

Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей, как можно быстрее принять решение о... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:19:00+03:00

2024-12-20T17:19:00+03:00

2024-12-20T17:24:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей, как можно быстрее принять решение о начислении пенсионных коэффициентов за периоды ухода за каждым ребенком. "Одна из них (проблем многодетных родителей - ред.) касается пенсионного обеспечения. Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребенка не начисляются и пенсионные коэффициенты. Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей безусловно нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет. Прошу правительство как можно быстрее принять это решение", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20241217/semi-1989705648.html

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Путин о пенсионных правах родителей пяти и более детей О пенсионных правах родителей пяти и более детей. "Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребёнка не начисляются и пенсионные коэффициенты.Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранять и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет. Прошу Правительство как можно быстрее принять это решение". 2024-12-20T17:19 true PT0M48S

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общество, россия, владимир путин