https://ria.ru/20241220/putin-1990474384.html
Путин: ограничения в пенсионных правах многодетных родителей надо устранить
Путин: ограничения в пенсионных правах многодетных родителей надо устранить - РИА Новости, 20.12.2024
Путин: ограничения в пенсионных правах многодетных родителей надо устранить
Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей, как можно быстрее принять решение о... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:19:00+03:00
2024-12-20T17:19:00+03:00
2024-12-20T17:24:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей, как можно быстрее принять решение о начислении пенсионных коэффициентов за периоды ухода за каждым ребенком. "Одна из них (проблем многодетных родителей - ред.) касается пенсионного обеспечения. Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребенка не начисляются и пенсионные коэффициенты. Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей безусловно нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им полутора лет. Прошу правительство как можно быстрее принять это решение", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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Путин о пенсионных правах родителей пяти и более детей
О пенсионных правах родителей пяти и более детей. "Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребёнка не начисляются и пенсионные коэффициенты.Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранять и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет. Прошу Правительство как можно быстрее принять это решение".
2024-12-20T17:19
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: ограничения в пенсионных правах многодетных родителей надо устранить
Путин потребовал устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей