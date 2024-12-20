https://ria.ru/20241220/putin-1990473168.html
Путин предложил объявить 2025 год годом защитника Отечества
Путин предложил объявить 2025 год годом защитника Отечества - РИА Новости, 20.12.2024
Путин предложил объявить 2025 год годом защитника Отечества
Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:16:00+03:00
2024-12-20T17:16:00+03:00
2024-12-20T17:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества."В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества. В честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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Путин: 2025 год в России будет объявлен Годом защитника Отечества
Путин: 2025 год в России будет объявлен Годом защитника Отечества
2024-12-20T17:16
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предложил объявить 2025 год годом защитника Отечества
Путин предложил сделать 2025 год годом защитника Отечества