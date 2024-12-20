https://ria.ru/20241220/putin-1990472105.html
Важно поддерживать стремление россиян к раннему деторождению, считает Путин
Важно поддерживать стремление россиян к раннему деторождению, считает Путин - РИА Новости, 20.12.2024
Важно поддерживать стремление россиян к раннему деторождению, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин считает важным поддерживать стремление россиян к раннему рождению детей. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:14:00+03:00
2024-12-20T17:14:00+03:00
2024-12-20T17:21:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным поддерживать стремление россиян к раннему рождению детей.Путин проводит в Кремле итоговое заседание Госсовета, посвященное поддержке семей."Еще одно направление - поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей. Нужно обязательно поддерживать эти стремления", - сказал глава государства в ходе заседания.Кроме того, Путин отметил, что первый ребенок у женщины в России в среднем появляется в 28-29 лет, а после надо устраиваться работать, получать второе образование. "И все. Потом уже на второго ребенка не хватает времени", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20241219/programma-1990142258.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Важно поддерживать стремление россиян к раннему деторождению, считает Путин
Путин считает важным поддерживать стремление россиян к раннему деторождению