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Путин дал поручения по поддержке многодетных семей

Путин дал поручения по поддержке многодетных семей - РИА Новости, 20.12.2024

Путин дал поручения по поддержке многодетных семей

Президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам поддержки российских семей. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:12:00+03:00

2024-12-20T17:12:00+03:00

2024-12-20T18:56:00+03:00

общество

владимир путин

год семьи

россия

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам поддержки российских семей.Так, глава государства поручил:Считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку шесть процентов и на вторичном рынке, но давайте это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.Это предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования — бесплатным питанием, а школьников — бесплатным проездом, школьной и спортивной формой. Определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее чем на 30 процентов, оказывать содействие в улучшении жилищных условий.

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