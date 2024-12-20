Путин дал поручения по поддержке многодетных семей
Путин на заседании Госсовета дал поручения по поддержке многодетных семей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам поддержки российских семей.
Так, глава государства поручил:
- повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума для студенток очных отделений вузов, колледжей и техникумов;
- сохранить ставку по семейной ипотеке под шесть процентов:
«
Считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку шесть процентов и на вторичном рынке, но давайте это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.
- решить до 14 января проблему недоступности авиаперелетов для многодетных семей;
- разработать меры по организации отдыха семей с детьми;
- распространить социальные гарантии, положенные Героям Труда, на россиянок со званием "Мать-героиня";
- поощрять выплаты компаниями корпоративного семейного капитала;
- сформировать рейтинг крупнейших российских компаний, учитывающих количество детей до шести лет у их сотрудников;
- обратить внимание на меры поддержки многодетных семей в регионах:
«
Это предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования — бесплатным питанием, а школьников — бесплатным проездом, школьной и спортивной формой. Определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее чем на 30 процентов, оказывать содействие в улучшении жилищных условий.
- устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей;
- повысить доступность социального контракта для многодетных семей и не учитывать при его предоставлении единое пособие;
- стимулировать семьи к рождению трех, четырех и большего количества детей.