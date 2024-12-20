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Путин дал поручения по поддержке многодетных семей - РИА Новости, 20.12.2024
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17:12 20.12.2024 (обновлено: 18:56 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990471668.html
Путин дал поручения по поддержке многодетных семей
Путин дал поручения по поддержке многодетных семей - РИА Новости, 20.12.2024
Путин дал поручения по поддержке многодетных семей
Президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам поддержки российских семей. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:12:00+03:00
2024-12-20T18:56:00+03:00
общество
владимир путин
год семьи
россия
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам поддержки российских семей.Так, глава государства поручил:Считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку шесть процентов и на вторичном рынке, но давайте это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.Это предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования — бесплатным питанием, а школьников — бесплатным проездом, школьной и спортивной формой. Определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее чем на 30 процентов, оказывать содействие в улучшении жилищных условий.
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общество, владимир путин, год семьи, россия, видео
Общество, Владимир Путин, Год семьи, Россия
Путин дал поручения по поддержке многодетных семей
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам поддержки российских семей.
2024-12-20T17:12
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Путин дал поручения по поддержке многодетных семей

Путин на заседании Госсовета дал поручения по поддержке многодетных семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам поддержки российских семей.
Так, глава государства поручил:
  • повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума для студенток очных отделений вузов, колледжей и техникумов;
  • сохранить ставку по семейной ипотеке под шесть процентов:
«
Считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку шесть процентов и на вторичном рынке, но давайте это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • решить до 14 января проблему недоступности авиаперелетов для многодетных семей;
  • разработать меры по организации отдыха семей с детьми;
  • распространить социальные гарантии, положенные Героям Труда, на россиянок со званием "Мать-героиня";
  • поощрять выплаты компаниями корпоративного семейного капитала;
  • сформировать рейтинг крупнейших российских компаний, учитывающих количество детей до шести лет у их сотрудников;
  • обратить внимание на меры поддержки многодетных семей в регионах:
«

Это предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования — бесплатным питанием, а школьников — бесплатным проездом, школьной и спортивной формой. Определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее чем на 30 процентов, оказывать содействие в улучшении жилищных условий.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей;
  • повысить доступность социального контракта для многодетных семей и не учитывать при его предоставлении единое пособие;
  • стимулировать семьи к рождению трех, четырех и большего количества детей.
 
ОбществоВладимир ПутинГод семьиРоссия
 
 
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