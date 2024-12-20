https://ria.ru/20241220/putin-1990471476.html
Путин предложил повысить доступность соцконтракта для многодетных семей
Путин предложил повысить доступность соцконтракта для многодетных семей - РИА Новости, 20.12.2024
Путин предложил повысить доступность соцконтракта для многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин предложил повысить для многодетных семей доступность социального контракта. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:10:00+03:00
2024-12-20T17:10:00+03:00
2024-12-20T17:21:00+03:00
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил повысить для многодетных семей доступность социального контракта."С прошлого года уже действовало единое пособие на детей до 17 лет включительно. Вот, мы когда готовились с коллегами ко вчерашней прямой линии с гражданами России, тоже говорили об этом. Татьяна Алексеевна (депутат госсовета - ред.) считает, что это на самом деле самая действенная сейчас мера поддержки, не исключая, конечно, материнского капитала, который является нашим исключительным инструментом поддержки семьи. Но вот эта мера - она комплексная и действует достаточно эффективно. Предлагаю повысить для таких семей доступность социального контракта и не учитывать при его предоставлении единое пособие", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20241220/putin-1990471205.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин предложил повысить доступность соцконтракта для многодетных семей
Путин предложил повысить доступность социального контракта для многодетных семей