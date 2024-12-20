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Путин предложил повысить доступность соцконтракта для многодетных семей - РИА Новости, 20.12.2024
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17:10 20.12.2024 (обновлено: 17:21 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990471476.html
Путин предложил повысить доступность соцконтракта для многодетных семей
Путин предложил повысить доступность соцконтракта для многодетных семей - РИА Новости, 20.12.2024
Путин предложил повысить доступность соцконтракта для многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин предложил повысить для многодетных семей доступность социального контракта. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:10:00+03:00
2024-12-20T17:21:00+03:00
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил повысить для многодетных семей доступность социального контракта."С прошлого года уже действовало единое пособие на детей до 17 лет включительно. Вот, мы когда готовились с коллегами ко вчерашней прямой линии с гражданами России, тоже говорили об этом. Татьяна Алексеевна (депутат госсовета - ред.) считает, что это на самом деле самая действенная сейчас мера поддержки, не исключая, конечно, материнского капитала, который является нашим исключительным инструментом поддержки семьи. Но вот эта мера - она комплексная и действует достаточно эффективно. Предлагаю повысить для таких семей доступность социального контракта и не учитывать при его предоставлении единое пособие", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20241220/putin-1990471205.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин предложил повысить доступность соцконтракта для многодетных семей

Путин предложил повысить доступность социального контракта для многодетных семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил повысить для многодетных семей доступность социального контракта.
"С прошлого года уже действовало единое пособие на детей до 17 лет включительно. Вот, мы когда готовились с коллегами ко вчерашней прямой линии с гражданами России, тоже говорили об этом. Татьяна Алексеевна (депутат госсовета - ред.) считает, что это на самом деле самая действенная сейчас мера поддержки, не исключая, конечно, материнского капитала, который является нашим исключительным инструментом поддержки семьи. Но вот эта мера - она комплексная и действует достаточно эффективно. Предлагаю повысить для таких семей доступность социального контракта и не учитывать при его предоставлении единое пособие", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Россия должна ответить на демографический вызов, заявил Путин
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