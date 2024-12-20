https://ria.ru/20241220/putin-1990471205.html

Россия должна ответить на демографический вызов, заявил Путин

Россия должна ответить на демографический вызов, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2024

Россия должна ответить на демографический вызов, заявил Путин

Россия должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, предусмотреть действенные меры для повышения рождаемости, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:10:00+03:00

2024-12-20T17:10:00+03:00

2024-12-20T17:18:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия должна эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, предусмотреть действенные меры для повышения рождаемости, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу ещё раз подчеркнуть: нам нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать действенные меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20240920/peskov-1973810106.html

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2024

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россия, общество, владимир путин