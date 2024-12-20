https://ria.ru/20241220/putin-1990469784.html

Путин поручил обеспечить соцгарантии для матерей-героинь

Путин поручил обеспечить соцгарантии для матерей-героинь - РИА Новости, 20.12.2024

Путин поручил обеспечить соцгарантии для матерей-героинь

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все социальные гарантии, положенные героям труда, должны быть распространены и на россиянок со званием "Мать-героиня", заявил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:07:00+03:00

2024-12-20T17:07:00+03:00

2024-12-20T17:30:00+03:00

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все социальные гарантии, положенные героям труда, должны быть распространены и на россиянок со званием "Мать-героиня", заявил президент РФ Владимир Путин"Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как герои труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость, и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для героев труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ

https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html

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Путин о социальных гарантиях для женщин, имеющих звание "Мать-героиня" Владимир Путин: на женщин, имеющих почётное звание «Мать-героиня», должны быть распространены все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда 2024-12-20T17:07 true PT1M41S

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общество, владимир путин, россия