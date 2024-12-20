https://ria.ru/20241220/putin-1990469784.html
Путин поручил обеспечить соцгарантии для матерей-героинь
Путин поручил обеспечить соцгарантии для матерей-героинь - РИА Новости, 20.12.2024
Путин поручил обеспечить соцгарантии для матерей-героинь
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все социальные гарантии, положенные героям труда, должны быть распространены и на россиянок со званием "Мать-героиня", заявил... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:07:00+03:00
2024-12-20T17:07:00+03:00
2024-12-20T17:30:00+03:00
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Все социальные гарантии, положенные героям труда, должны быть распространены и на россиянок со званием "Мать-героиня", заявил президент РФ Владимир Путин"Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как герои труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость, и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для героев труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ
https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html
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Путин о социальных гарантиях для женщин, имеющих звание "Мать-героиня"
Владимир Путин: на женщин, имеющих почётное звание «Мать-героиня», должны быть распространены все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда
2024-12-20T17:07
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил обеспечить соцгарантии для матерей-героинь
Путин поручил распространить соцгарантии для героев труда на матерей-героинь