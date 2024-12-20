https://ria.ru/20241220/putin-1990468963.html

Путин призвал помогать многодетным семьям

Путин призвал помогать многодетным семьям - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал помогать многодетным семьям

Власти России должны делать все возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:06:00+03:00

2024-12-20T17:06:00+03:00

2024-12-20T17:13:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти России должны делать все возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше, заявил президент РФ Владимир Путин."Нас нужно делать все возможное, чтобы у многодетных родителей было как можно меньше проблем", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20241220/gossovet-1990467420.html

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россия, общество, владимир путин