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Путин призвал помогать многодетным семьям - РИА Новости, 20.12.2024
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17:06 20.12.2024 (обновлено: 17:13 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990468963.html
Путин призвал помогать многодетным семьям
Путин призвал помогать многодетным семьям - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал помогать многодетным семьям
Власти России должны делать все возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:06:00+03:00
2024-12-20T17:13:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти России должны делать все возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше, заявил президент РФ Владимир Путин."Нас нужно делать все возможное, чтобы у многодетных родителей было как можно меньше проблем", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин призвал помогать многодетным семьям

Путин заявил, что власти должны делать все для помощи многодетным семьям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти России должны делать все возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нас нужно делать все возможное, чтобы у многодетных родителей было как можно меньше проблем", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семьи в России - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Путин предложил обсудить на Госсовете дальнейшую поддержку семей
Вчера, 17:03
 
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