https://ria.ru/20241220/putin-1990468963.html
Путин призвал помогать многодетным семьям
Путин призвал помогать многодетным семьям - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал помогать многодетным семьям
Власти России должны делать все возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:06:00+03:00
2024-12-20T17:06:00+03:00
2024-12-20T17:13:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти России должны делать все возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше, заявил президент РФ Владимир Путин."Нас нужно делать все возможное, чтобы у многодетных родителей было как можно меньше проблем", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20241220/gossovet-1990467420.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин призвал помогать многодетным семьям
Путин заявил, что власти должны делать все для помощи многодетным семьям