https://ria.ru/20241220/putin-1990468024.html
Для развития страны нужно больше россиян, заявил Путин
Для развития страны нужно больше россиян, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2024
Для развития страны нужно больше россиян, заявил Путин
Россиян для успешного будущего и развития страны должно быть намного больше, чем сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:04:00+03:00
2024-12-20T17:04:00+03:00
2024-12-20T17:46:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россиян для успешного будущего и развития страны должно быть намного больше, чем сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин."Для успешного будущего России, для ее развития нас, нас с вами, россиян, должно быть намного больше. И речь прежде всего идет об увеличении числа многодетных семей", - сказал Путин на итоговом заседании Госсовета, посвященное поддержке семей.Участники в ходе заседания подводят итоги Года семьи, обсуждают дополнительные федеральные меры для поддержания демографии, опыт регионов и практики для эффективной информационной работы по продвижению семейных ценностей, в том числе для повышения престижа многодетности.
https://ria.ru/20241220/peskov-1990383773.html
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Путин о роли россиян в развитии страны
Для успешного будущего России, для ее развития, россиян должно быть намного больше, уверен Путин.
2024-12-20T17:04
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РИА Новости
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владимир путин, россия
Для развития страны нужно больше россиян, заявил Путин
Путин заявил, что для успешного развития страны нужно больше россиян