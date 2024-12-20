https://ria.ru/20241220/putin-1990467785.html

Путин призвал преодолеть негативную ситуацию со снижением рождаемости

Путин призвал преодолеть негативную ситуацию со снижением рождаемости - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал преодолеть негативную ситуацию со снижением рождаемости

Негативную ситуацию со снижением рождаемости надо преодолеть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:04:00+03:00

2024-12-20T17:04:00+03:00

2024-12-20T17:13:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740311_121:0:3762:2048_1920x0_80_0_0_8386c10e6ea35202e27d7431ad469054.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Негативную ситуацию со снижением рождаемости надо преодолеть, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывание времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин