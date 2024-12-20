https://ria.ru/20241220/putin-1990467785.html
Путин призвал преодолеть негативную ситуацию со снижением рождаемости
Путин призвал преодолеть негативную ситуацию со снижением рождаемости - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал преодолеть негативную ситуацию со снижением рождаемости
Негативную ситуацию со снижением рождаемости надо преодолеть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:04:00+03:00
2024-12-20T17:04:00+03:00
2024-12-20T17:13:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Негативную ситуацию со снижением рождаемости надо преодолеть, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывание времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал преодолеть негативную ситуацию со снижением рождаемости
Путин призвал переломить негативную ситуацию со снижением рождаемости