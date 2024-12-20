https://ria.ru/20241220/putin-1990467510.html
Путин высказался о ведущей роли семьи в госполитике России
Путин высказался о ведущей роли семьи в госполитике России - РИА Новости, 20.12.2024
Путин высказался о ведущей роли семьи в госполитике России
Семья должна занимать ведущую роль в государственной политике России, тогда страна сможет выйти на решение демографических проблем, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:03:00+03:00
2024-12-20T17:03:00+03:00
2024-12-20T17:17:00+03:00
россия
владимир путин
общество
демография
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Семья должна занимать ведущую роль в государственной политике России, тогда страна сможет выйти на решение демографических проблем, заявил президент РФ Владимир Путин."Семья, это и старшее поколение, и молодые родители, и дети, должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике. Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем", - сказал Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20241220/putin-1990471476.html
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россия, владимир путин, общество, демография
Россия, Владимир Путин, Общество, Демография
Путин высказался о ведущей роли семьи в госполитике России
Путин заявил, что семья должна играть ведущую роль в госполитике России