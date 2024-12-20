https://ria.ru/20241220/putin-1990461870.html

Путин прислал венок на церемонию прощания с генералом Кирилловым

Путин прислал венок на церемонию прощания с генералом Кирилловым - РИА Новости, 20.12.2024

Путин прислал венок на церемонию прощания с генералом Кирилловым

Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с начальником войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, передает корреспондент РИА РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:52:00+03:00

2024-12-20T16:52:00+03:00

2024-12-20T16:52:00+03:00

игорь кириллов

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россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с начальником войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым, передает корреспондент РИА Новости. Похороны Кириллова прошли в пятницу на территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны РФ. Венки направили также заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, помощник президента РФ Алексей Дюмин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты Госдумы, коллективы министерств и ведомств. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Жительница соседнего дома рассказала РИА Новости, что ЧП случилось в районе 6.12 мск. ФСБ, СК и МВД в среду утром сообщили о задержании исполнителя теракта, мужчины 1995 года рождения. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Ему предъявлено обвинение, он арестован.

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Похороны генерала Кириллова Похороны убитого генерала Кириллова прошли в пятницу. Проститься с погибшим в результате теракта начальником войск РХБЗ приехали Белоусов и Шойгу, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-20T16:52 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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игорь кириллов, владимир путин, войска рхбз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, взрыв на рязанском проспекте в москве, вооруженные силы украины, служба безопасности украины