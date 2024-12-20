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Путин дал гражданство 23 иностранцам - РИА Новости, 20.12.2024
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16:46 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/putin-1990459192.html
Путин дал гражданство 23 иностранцам
Путин дал гражданство 23 иностранцам - РИА Новости, 20.12.2024
Путин дал гражданство 23 иностранцам
Президент России Владимир Путин дал гражданство 23 иностранцам, в том числе уроженцам Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Бельгии и США. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:46:00+03:00
2024-12-20T16:46:00+03:00
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франция
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владимир путин
джузеппе верди
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство 23 иностранцам, в том числе уроженцам Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Бельгии и США. Указ главы государства о приеме в гражданство РФ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Российское гражданство получили уроженцы Франции Валентин Волкофф, Сюзанн Мари Жаклин Беллуа, Жорж Дурасоф, Пьер Антони Вайн Каменефф, Татьяна Осоргин, Константин Жерман Мишель Мурузи, Татьяна Новаковски, Ирен Шидловский, Татьяна Тарарин, а также Жан Атаназ Алекси и Надя Жанн Софи Кедрофф. Гражданами России станут Жорж Малько, родившийся во Франции, и Грегуар Малько, родившийся в 1991 году в Соединенных Штатах Америки. Также в гражданство Российской Федерации приняты Татьяна Лефевр (урожденная Тисленкофф), которая родилась в Швейцарии, и уроженец Германии Павел фон Цуриков. Наряду с ними Путин дал российское гражданство итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако, который в ноябре представил в Большом театре оперу "Риголетто" Джузеппе Верди. Также в гражданство принята родившаяся в Москве Марина Нуньес Беспалова, которая ранее работала в должности заместителя министра культуры Мексики. Также вместе с ней гражданство России получит ее несовершеннолетняя дочь Инес Гарридо Нуньес, родившаяся в Испании. Кроме того, российское гражданство получили Аркадий Арианофф, родившийся в Бельгии, уроженцы Китая Александр Ильин и Николас Ган. Также в гражданство приняты Тимур Ахмадиев, который родился в Узбекистане, Александр Машталер – уроженец Аргентины и Елизабет Осоргин, родившаяся в Демократической Республике Конго.
https://ria.ru/20241021/putin-1979128952.html
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россия, франция, германия, владимир путин, джузеппе верди, большой театр
Россия, Франция, Германия, Владимир Путин, Джузеппе Верди, Большой театр
Путин дал гражданство 23 иностранцам

Путин дал гражданство 23 иностранцам, в том числе уроженцам Франции и Германии

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВыдача российских паспортов
Выдача российских паспортов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал гражданство 23 иностранцам, в том числе уроженцам Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Бельгии и США.
Указ главы государства о приеме в гражданство РФ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин дал российское гражданство беженцу из США
21 октября, 15:03
Российское гражданство получили уроженцы Франции Валентин Волкофф, Сюзанн Мари Жаклин Беллуа, Жорж Дурасоф, Пьер Антони Вайн Каменефф, Татьяна Осоргин, Константин Жерман Мишель Мурузи, Татьяна Новаковски, Ирен Шидловский, Татьяна Тарарин, а также Жан Атаназ Алекси и Надя Жанн Софи Кедрофф.
Гражданами России станут Жорж Малько, родившийся во Франции, и Грегуар Малько, родившийся в 1991 году в Соединенных Штатах Америки. Также в гражданство Российской Федерации приняты Татьяна Лефевр (урожденная Тисленкофф), которая родилась в Швейцарии, и уроженец Германии Павел фон Цуриков.
Наряду с ними Путин дал российское гражданство итальянскому оперному режиссёру Джанкарло дель Монако, который в ноябре представил в Большом театре оперу "Риголетто" Джузеппе Верди.
Также в гражданство принята родившаяся в Москве Марина Нуньес Беспалова, которая ранее работала в должности заместителя министра культуры Мексики. Также вместе с ней гражданство России получит ее несовершеннолетняя дочь Инес Гарридо Нуньес, родившаяся в Испании.
Кроме того, российское гражданство получили Аркадий Арианофф, родившийся в Бельгии, уроженцы Китая Александр Ильин и Николас Ган. Также в гражданство приняты Тимур Ахмадиев, который родился в Узбекистане, Александр Машталер – уроженец Аргентины и Елизабет Осоргин, родившаяся в Демократической Республике Конго.
Итальянский журналист Андреа Лучиди - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве
10 ноября, 16:53
 
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