https://ria.ru/20241220/putin-1990384424.html

Путин проведет несколько рабочих мероприятий

Путин проведет несколько рабочих мероприятий - РИА Новости, 20.12.2024

Путин проведет несколько рабочих мероприятий

Президент России Владимир Путин в воскресенье может провести ряд рабочих мероприятий, открыть ряд объектов транспортной инфраструктуры в России, заявил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:04:00+03:00

2024-12-20T13:04:00+03:00

2024-12-20T13:06:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье может провести ряд рабочих мероприятий, открыть ряд объектов транспортной инфраструктуры в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В воскресенье, наверное, тоже у президента будет рабочее мероприятие, у него там несколько встреч закрытых, но, возможно, президент проведет открытие ряда объектов транспортной инфраструктуры в режиме видеоконференции в середине дня", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241220/putin-1990339241.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика