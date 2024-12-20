https://ria.ru/20241220/putin-1990384424.html
Путин проведет несколько рабочих мероприятий
Путин проведет несколько рабочих мероприятий - РИА Новости, 20.12.2024
Путин проведет несколько рабочих мероприятий
Президент России Владимир Путин в воскресенье может провести ряд рабочих мероприятий, открыть ряд объектов транспортной инфраструктуры в России, заявил... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:04:00+03:00
2024-12-20T13:04:00+03:00
2024-12-20T13:06:00+03:00
россия
дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье может провести ряд рабочих мероприятий, открыть ряд объектов транспортной инфраструктуры в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В воскресенье, наверное, тоже у президента будет рабочее мероприятие, у него там несколько встреч закрытых, но, возможно, президент проведет открытие ряда объектов транспортной инфраструктуры в режиме видеоконференции в середине дня", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241220/putin-1990339241.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин проведет несколько рабочих мероприятий
Песков: Путин проведет ряд рабочих мероприятий и откроет объекты инфраструктуры