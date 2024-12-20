https://ria.ru/20241220/putin-1990330861.html
Медведев прокомментировал прямую линию Путина
Медведев прокомментировал прямую линию Путина - РИА Новости, 20.12.2024
Медведев прокомментировал прямую линию Путина
Президент РФ Владимир Путин в ходе прошедшей прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны, написал... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:41:00+03:00
2024-12-20T10:41:00+03:00
2024-12-20T10:54:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
дмитрий медведев
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политика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прошедшей прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие. На то он и президент", - написал Медведев.
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, дмитрий медведев, владимир путин, политика, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Политика, Россия
Медведев прокомментировал прямую линию Путина
Медведев: Путин во время прямой линии был предельно вежлив и корректен