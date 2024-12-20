https://ria.ru/20241220/putin-1990330861.html

Медведев прокомментировал прямую линию Путина

Медведев прокомментировал прямую линию Путина - РИА Новости, 20.12.2024

Медведев прокомментировал прямую линию Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе прошедшей прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны, написал... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:41:00+03:00

2024-12-20T10:41:00+03:00

2024-12-20T10:54:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

дмитрий медведев

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прошедшей прямой линии был предельно вежлив и корректен, уверен и спокоен, как и подобает президенту большой страны, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие. На то он и президент", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241219/putin-1990089183.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, дмитрий медведев, владимир путин, политика, россия