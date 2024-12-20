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На Западе раскрыли, какой удар нанес Путин западным лидерам на прямой линии
На Западе раскрыли, какой удар нанес Путин западным лидерам на прямой линии - РИА Новости, 20.12.2024
На Западе раскрыли, какой удар нанес Путин западным лидерам на прямой линии
Отвечая на вопросы на прямой линии, президент России Владимир Путин заставляет других мировых лидеров выглядеть глупыми, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T09:46:00+03:00
2024-12-20T09:46:00+03:00
2024-12-20T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Отвечая на вопросы на прямой линии, президент России Владимир Путин заставляет других мировых лидеров выглядеть глупыми, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Недаром западные "лидеры" рисуют Путина безумцем, стремящимся к мировому господству <…>. Он заставляет их выглядеть глупыми, фальшивыми дилетантами", — написал он.Боуз отметил, что российский лидер выглядит сильным и уверенным в себе, когда в течение более четырех часов отвечает на вопросы по абсолютно разным темам без заметок и суфлера.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг и продлилась более четырех с половиной часов. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от "Сбера" GigaChat.
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в мире, запад, россия, владимир путин
В мире, Запад, Россия, Владимир Путин
На Западе раскрыли, какой удар нанес Путин западным лидерам на прямой линии
Журналист Боуз: на фоне Путина мировые лидеры выглядят глупыми