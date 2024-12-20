https://ria.ru/20241220/putin-1990312465.html
Путин проводит заседание Государственного совета. Прямая трансляция
Путин проводит заседание Государственного совета. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.12.2024
Путин проводит заседание Государственного совета. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:59:00+03:00
2024-12-20T16:59:00+03:00
2024-12-20T16:59:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990396925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8cb64af3e85d14ba75995f4c1d96a136.jpg
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990396925_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_751bde55effb37708b87d131eb5172a0.jpg
Путин на заседании Государственного совета
Путин на заседании Государственного совета
2024-12-20T16:59
true
PT100M05S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин проводит заседание Государственного совета. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета.
2024-12-20T16:59
true
PT100M05S
Путин проводит заседание Государственного совета. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета.