https://ria.ru/20241220/putin-1990305386.html

"Спасибо, президент". Японцы неожиданно поблагодарили Путина

"Спасибо, президент". Японцы неожиданно поблагодарили Путина - РИА Новости, 20.12.2024

"Спасибо, президент". Японцы неожиданно поблагодарили Путина

Читатели японской газеты "Санкэй" поблагодарили президента России Владимира Путина за информацию о состоянии его собаки породы акита-ину Юмэ, подаренной... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:50:00+03:00

2024-12-20T06:50:00+03:00

2024-12-20T07:53:00+03:00

в мире

россия

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акита (префектура)

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читатели японской газеты "Санкэй" поблагодарили президента России Владимира Путина за информацию о состоянии его собаки породы акита-ину Юмэ, подаренной губернатором японской префектуры Акита Норихисой Сатакэ в 2012 году.Ранее агентство "Киодо" сделало запрос в Администрацию президента России о состоянии здоровья питомца на фоне сообщений о смерти кота по кличке Мир, которого Путин в ответ подарил Сатакэ в 2013 году. В администрации уточнили, что Юмэ жива и здорова, несмотря на возраст 12 лет, и радует президента преданностью и добрым игривым характером."Президент Путин, спасибо, что дали знать, что Юмэ жива и здорова. Всем сердцем желаю восстановления российско-японских отношений", — поблагодарил один из читателей "Санкэй"."Они сообщили, что о собаке заботятся и ценят. Нам давно говорят, что там нет враждебности по отношению к Японии. Я очень надеюсь, что в нашем правительстве, вводящем односторонние санкции и только и критикующем Россию, услышат это послание", — написал второй читатель."Собака жива и здорова, это хорошо. Приятно видеть такие новости в условиях, когда отношения между Японией и Россией совсем разладились", — предложил третий комментатор."Какие теплые были дружеские отношения, даже на помощь нам пришли после землетрясения. А наши власти на удивление слепо следуют за Америкой", — посетовал четвертый читатель."Я скучаю по таким новостям. Японско-российские отношения ухудшились после того, как (экс-премьер Японии Фумио. — Прим. ред.) Кисида стал стремиться к сближению с (президентом США Джо. — Прим. ред.) Байденом. <...> Пришло время навести порядок", —отметил пятый комментатор.Путин получил Юмэ в подарок в знак благодарности за помощь России во время мощнейшего в истории Японии землетрясения в 2011 году. Ее имя переводится с японского как "мечта".Третьего декабря Киодо сообщило о смерти Мира в возрасте 12 лет от болезни. Глава префектуры Акита позднее признался, что ощущает пустоту и одиночество в доме без подаренного президентом России кота.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241203/kot-1987153323.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986282639.html

https://ria.ru/20240620/pkhunsan-1954141088.html

россия

япония

акита (префектура)

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в мире, россия, япония, акита (префектура), владимир путин