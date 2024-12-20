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В США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии

В США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии - РИА Новости, 20.12.2024

В США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии

Владимир Путин показал, что он хозяин положения в конфликте на Украине, когда заявил о готовности Москвы к дуэли между российской ракетой "Орешник" и западными... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:04:00+03:00

2024-12-20T02:04:00+03:00

2024-12-20T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин показал, что он хозяин положения в конфликте на Украине, когда заявил о готовности Москвы к дуэли между российской ракетой "Орешник" и западными системами ПВО, рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Передача "Итоги года с Владимиром Путиным" в четверг не обошла стороной новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В частности, глава государства уточнил, что сам участвовал в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Президент предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар."Он хозяин положения, и он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он знает, что ракета "Орешник" прорвется к цели, несмотря ни на что. И поэтому он может нас уколоть", — заметил эксперт.Миршаймер подчеркнул, что Россия находится в крайне сильной позиции для переговоров с Западом благодаря своим успехам на поле боя на Украине. По его мнению, избранного президента США Дональда Трампа ждет непростой переговорный процесс с российским лидером."Я не знаю, как кто-то может называть позицию России слабой. <...> Думаю, что плохие карты на руках именно у Трампа", — добавил профессор.Ранее журналист телеканала NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс заявил на передаче "Итоги года с Владимиром Путиным", что российский лидер якобы будет находиться в более слабом положении при встрече с Трампом. Глава государства в ответ напомнил, что Россия стала сильнее за последние два-три года, а также обратил внимание на высочайшую в мире боеготовность ее армии. Путин добавил, что готов к переговорам с избранным президентом в США в любое время.

https://ria.ru/20241219/simonyan-1990277099.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, джон миршаймер, прямая линия с владимиром путиным — 2024