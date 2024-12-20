В США заметили тревожную деталь в поведении Путина на прямой линии
Профессор Миршаймер: Путин показал, что осознает сильную позицию РФ на Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином Дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином Дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин показал, что он хозяин положения в конфликте на Украине, когда заявил о готовности Москвы к дуэли между российской ракетой "Орешник" и западными системами ПВО, рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Передача "Итоги года с Владимиром Путиным" в четверг не обошла стороной новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В частности, глава государства уточнил, что сам участвовал в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Президент предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
"Он хозяин положения, и он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он знает, что ракета "Орешник" прорвется к цели, несмотря ни на что. И поэтому он может нас уколоть", — заметил эксперт.
Миршаймер подчеркнул, что Россия находится в крайне сильной позиции для переговоров с Западом благодаря своим успехам на поле боя на Украине. По его мнению, избранного президента США Дональда Трампа ждет непростой переговорный процесс с российским лидером.
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"Я не знаю, как кто-то может называть позицию России слабой. <...> Думаю, что плохие карты на руках именно у Трампа", — добавил профессор.
Ранее журналист телеканала NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс заявил на передаче "Итоги года с Владимиром Путиным", что российский лидер якобы будет находиться в более слабом положении при встрече с Трампом. Глава государства в ответ напомнил, что Россия стала сильнее за последние два-три года, а также обратил внимание на высочайшую в мире боеготовность ее армии. Путин добавил, что готов к переговорам с избранным президентом в США в любое время.