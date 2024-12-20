https://ria.ru/20241220/putin-1990287076.html
Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России
Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России - РИА Новости, 20.12.2024
Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России
Сотрудники органов безопасности России должны оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, выявлять шпионов и предателей, активно бороться с... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:48:00+03:00
2024-12-20T00:48:00+03:00
2024-12-20T00:49:00+03:00
безопасность
технологии
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности России должны оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, выявлять шпионов и предателей, активно бороться с организаторами диверсий и терактов, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Особые требования в этой связи предъявляются к пограничной службе ФСБ, добавил президент. "Ваша задача – и дальше наращивать техническую оснащённость и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами. И, конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями других силовых структур", - добавил Путин. День работника органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря.
https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:48
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РИА Новости
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безопасность, технологии, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России
Путин призвал активно бороться с организаторами диверсий и терактов