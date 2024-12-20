https://ria.ru/20241220/putin-1990287076.html

Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России

Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России - РИА Новости, 20.12.2024

Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России

Сотрудники органов безопасности России должны оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, выявлять шпионов и предателей, активно бороться с... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:48:00+03:00

2024-12-20T00:48:00+03:00

2024-12-20T00:49:00+03:00

безопасность

технологии

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности России должны оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, выявлять шпионов и предателей, активно бороться с организаторами диверсий и терактов, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Особые требования в этой связи предъявляются к пограничной службе ФСБ, добавил президент. "Ваша задача – и дальше наращивать техническую оснащённость и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами. И, конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями других силовых структур", - добавил Путин. День работника органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря.

https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:48 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)