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Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России - РИА Новости, 20.12.2024
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00:48 20.12.2024 (обновлено: 00:49 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990287076.html
Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России
Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России - РИА Новости, 20.12.2024
Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России
Сотрудники органов безопасности России должны оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, выявлять шпионов и предателей, активно бороться с... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:48:00+03:00
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безопасность
технологии
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности России должны оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, выявлять шпионов и предателей, активно бороться с организаторами диверсий и терактов, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Особые требования в этой связи предъявляются к пограничной службе ФСБ, добавил президент. "Ваша задача – и дальше наращивать техническую оснащённость и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами. И, конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями других силовых структур", - добавил Путин. День работника органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря.
https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
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безопасность, технологии, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил оперативно пресекать работу иностранных спецслужб в России

Путин призвал активно бороться с организаторами диверсий и терактов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности России должны оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, выявлять шпионов и предателей, активно бороться с организаторами диверсий и терактов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
Особые требования в этой связи предъявляются к пограничной службе ФСБ, добавил президент.
"Ваша задача – и дальше наращивать техническую оснащённость и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами. И, конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями других силовых структур", - добавил Путин.
День работника органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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БезопасностьТехнологииРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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