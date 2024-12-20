https://ria.ru/20241220/putin-1990286392.html

Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом

Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом - РИА Новости, 20.12.2024

Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом

Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом и заявил, что... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:40:00+03:00

2024-12-20T00:40:00+03:00

2024-12-20T00:41:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_d786e2cbde200adcebc2eccff36caaf5.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом и заявил, что Россия торжественно отметит 80-летие Победы в мае следующего года. Глава государства в пятницу поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с их профессиональным праздником. Он особо подчеркнул подвиг ветеранов отечественных спецслужб, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость страны. "В том числе - внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, 80-летие которой мы торжественно отметим в мае наступающего года", - заявил Путин в видеообращении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:40 true PT4M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, видео