Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 20.12.2024 (обновлено: 00:41 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990286392.html
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом - РИА Новости, 20.12.2024
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом
Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом и заявил, что... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:40:00+03:00
2024-12-20T00:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_d786e2cbde200adcebc2eccff36caaf5.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом и заявил, что Россия торжественно отметит 80-летие Победы в мае следующего года. Глава государства в пятницу поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с их профессиональным праздником. Он особо подчеркнул подвиг ветеранов отечественных спецслужб, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость страны. "В том числе - внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, 80-летие которой мы торжественно отметим в мае наступающего года", - заявил Путин в видеообращении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:40
true
PT4M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733858485_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_0a60477c3c6798f4ff1c521e6fc4c0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, видео
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом и заявил, что Россия торжественно отметит 80-летие Победы в мае следующего года.
2024-12-20T00:40
true
PT4M40S
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом

Путин особо подчеркнул подвиг ветеранов отечественных спецслужб в годы ВОВ

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом и заявил, что Россия торжественно отметит 80-летие Победы в мае следующего года.
Глава государства в пятницу поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с их профессиональным праздником. Он особо подчеркнул подвиг ветеранов отечественных спецслужб, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость страны.
"В том числе - внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, 80-летие которой мы торжественно отметим в мае наступающего года", - заявил Путин в видеообращении.
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала