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Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом - РИА Новости, 20.12.2024
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом
Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом и заявил, что... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:40:00+03:00
2024-12-20T00:40:00+03:00
2024-12-20T00:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом и заявил, что Россия торжественно отметит 80-летие Победы в мае следующего года. Глава государства в пятницу поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с их профессиональным праздником. Он особо подчеркнул подвиг ветеранов отечественных спецслужб, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость страны. "В том числе - внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, 80-летие которой мы торжественно отметим в мае наступающего года", - заявил Путин в видеообращении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:40
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, видео
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом и заявил, что Россия торжественно отметит 80-летие Победы в мае следующего года.
2024-12-20T00:40
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PT4M40S
Путин отметил вклад ветеранов спецслужб в победу над нацизмом
Путин особо подчеркнул подвиг ветеранов отечественных спецслужб в годы ВОВ