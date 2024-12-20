https://ria.ru/20241220/putin-1990286154.html
Путин призвал спецслужбы бороться с терроризмом собранно и жестко
Путин призвал спецслужбы бороться с терроризмом собранно и жестко - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал спецслужбы бороться с терроризмом собранно и жестко
Органы безопасности России должны бороться с терроризмом собранно и жестко, эта сфера остается приоритетом для российских спецслужб, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:38:00+03:00
2024-12-20T00:38:00+03:00
2024-12-20T00:39:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России должны бороться с терроризмом собранно и жестко, эта сфера остается приоритетом для российских спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ключевой задачей остается борьба с терроризмом. Прошу все спецслужбы и прежде всего ФСБ работать в сфере антитеррора предельно собранно и жестко, задействовать весь накопленный опыт", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Отдельно глава государства обратился к Национальному антитеррористическому комитету, которому поручил четко координировать усилия по борьбе с терроризмом, планировать превентивные меры, повышенное внимание уделять защите стратегических военных и гражданских объектов.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:38
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PT4M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал спецслужбы бороться с терроризмом собранно и жестко
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России должны бороться с терроризмом собранно и жестко, эта сфера остается приоритетом для российских спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-20T00:38
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PT4M40S
Путин призвал спецслужбы бороться с терроризмом собранно и жестко
Путин: борьба с терроризмом остается приоритетом для российских спецслужб