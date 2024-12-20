https://ria.ru/20241220/putin-1990286154.html

Путин призвал спецслужбы бороться с терроризмом собранно и жестко

Путин призвал спецслужбы бороться с терроризмом собранно и жестко - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал спецслужбы бороться с терроризмом собранно и жестко

Органы безопасности России должны бороться с терроризмом собранно и жестко, эта сфера остается приоритетом для российских спецслужб, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:38:00+03:00

2024-12-20T00:38:00+03:00

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безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России должны бороться с терроризмом собранно и жестко, эта сфера остается приоритетом для российских спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ключевой задачей остается борьба с терроризмом. Прошу все спецслужбы и прежде всего ФСБ работать в сфере антитеррора предельно собранно и жестко, задействовать весь накопленный опыт", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Отдельно глава государства обратился к Национальному антитеррористическому комитету, которому поручил четко координировать усилия по борьбе с терроризмом, планировать превентивные меры, повышенное внимание уделять защите стратегических военных и гражданских объектов.

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:38 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео