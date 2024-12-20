https://ria.ru/20241220/putin-1990285648.html
Путин призвал повысить качество работы органов безопасности
Путин призвал повысить качество работы органов безопасности - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал повысить качество работы органов безопасности
Органы безопасности России должны повысить качество работы по всем направлениям на фоне современных вызовов, с которыми сталкивается страна, заявил президент РФ РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:36:00+03:00
2024-12-20T00:36:00+03:00
2024-12-20T00:36:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России должны повысить качество работы по всем направлениям на фоне современных вызовов, с которыми сталкивается страна, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну - сегодня мы сталкиваемся с целым рядом серьезных вызовов, а значит, вы должны серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:36
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PT4M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность, видео
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал повысить качество работы органов безопасности
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России должны повысить качество работы по всем направлениям на фоне современных вызовов, с которыми сталкивается страна, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-20T00:36
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PT4M40S
Путин призвал повысить качество работы органов безопасности
Путин: органы безопасности должны повысить качество работы по всем направлениям