https://ria.ru/20241220/putin-1990285648.html

Путин призвал повысить качество работы органов безопасности

Путин призвал повысить качество работы органов безопасности - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал повысить качество работы органов безопасности

Органы безопасности России должны повысить качество работы по всем направлениям на фоне современных вызовов, с которыми сталкивается страна, заявил президент РФ РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:36:00+03:00

2024-12-20T00:36:00+03:00

2024-12-20T00:36:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Органы безопасности России должны повысить качество работы по всем направлениям на фоне современных вызовов, с которыми сталкивается страна, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну - сегодня мы сталкиваемся с целым рядом серьезных вызовов, а значит, вы должны серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:36 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность, видео