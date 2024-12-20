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Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО
Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО - РИА Новости, 20.12.2024
Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО
Президент России Владимир Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО, приграничных регионах и в тылу противника, которые позволяют... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:32:00+03:00
2024-12-20T00:32:00+03:00
2024-12-20T00:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО, приграничных регионах и в тылу противника, которые позволяют добиваться целей спецоперации. "Особые слова признательности тем, кто сегодня решительно действует на Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах, участвует в эффективных рейдах в тылу противника, по линии наших разведывательных структур добывает ценную информацию, необходимую для защиты Отечества, для безопасности мирных граждан, для достижения всех целей специальной военной операции, для укрепления технологического, экономического суверенитета России, наших позиций в мире", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:32
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Безопасность
Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО
Путин отметил действия российских спецслужб в зоне СВО и в тылу противника