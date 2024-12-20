https://ria.ru/20241220/putin-1990285402.html

Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО

Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО - РИА Новости, 20.12.2024

Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО

Президент России Владимир Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО, приграничных регионах и в тылу противника, которые позволяют... РИА Новости, 20.12.2024

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специальная военная операция на украине

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донбасс

новороссия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО, приграничных регионах и в тылу противника, которые позволяют добиваться целей спецоперации. "Особые слова признательности тем, кто сегодня решительно действует на Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах, участвует в эффективных рейдах в тылу противника, по линии наших разведывательных структур добывает ценную информацию, необходимую для защиты Отечества, для безопасности мирных граждан, для достижения всех целей специальной военной операции, для укрепления технологического, экономического суверенитета России, наших позиций в мире", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:32 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, новороссия, владимир путин, безопасность, видео