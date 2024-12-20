Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 20.12.2024 (обновлено: 00:33 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990285402.html
Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО
Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО - РИА Новости, 20.12.2024
Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО
Президент России Владимир Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО, приграничных регионах и в тылу противника, которые позволяют... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:32:00+03:00
2024-12-20T00:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО, приграничных регионах и в тылу противника, которые позволяют добиваться целей спецоперации. "Особые слова признательности тем, кто сегодня решительно действует на Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах, участвует в эффективных рейдах в тылу противника, по линии наших разведывательных структур добывает ценную информацию, необходимую для защиты Отечества, для безопасности мирных граждан, для достижения всех целей специальной военной операции, для укрепления технологического, экономического суверенитета России, наших позиций в мире", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
россия
донбасс
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:32
true
PT4M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, новороссия, владимир путин, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Безопасность
Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО, приграничных регионах и в тылу противника, которые позволяют добиваться целей спецоперации.
2024-12-20T00:32
true
PT4M40S
Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО

Путин отметил действия российских спецслужб в зоне СВО и в тылу противника

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил решительные действия российских спецслужб в зоне СВО, приграничных регионах и в тылу противника, которые позволяют добиваться целей спецоперации.
"Особые слова признательности тем, кто сегодня решительно действует на Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах, участвует в эффективных рейдах в тылу противника, по линии наших разведывательных структур добывает ценную информацию, необходимую для защиты Отечества, для безопасности мирных граждан, для достижения всех целей специальной военной операции, для укрепления технологического, экономического суверенитета России, наших позиций в мире", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассНовороссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала