https://ria.ru/20241220/putin-1990285092.html

Журналист задал жесткий вопрос Западу после прямой линии с Путиным

Журналист задал жесткий вопрос Западу после прямой линии с Путиным - РИА Новости, 20.12.2024

Журналист задал жесткий вопрос Западу после прямой линии с Путиным

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х напомнил странам Запада о российских журналистах после проведения пресс-конференции президента России Владимира... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:36:00+03:00

2024-12-20T00:36:00+03:00

2024-12-20T04:11:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х напомнил странам Запада о российских журналистах после проведения пресс-конференции президента России Владимира Путина.Во время мероприятия российский лидер ответил на вопросы журналистов, среди которых был сотрудник американского телеканала NBC Кира Симмонса."Владимир Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. <...> Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы", — отметил Боуз.На пресс-конференции журналист NBC Симмонс заявил Путину, что при встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы окажется в более слабом положении. На это Путин возразил, что страна за три года стала гораздо сильнее и в экономическом, и в оборонном плане. Теперь Россия мало от кого зависит после укрепления суверенитета, подчеркнул глава государства.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые использовали нейросеть от "Сбера" GigaChat.

https://ria.ru/20241219/gost-1990281083.html

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Побег американского журналиста с "Итогов года с Владимиром Путиным" Американский журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия. 2024-12-20T00:36 true PT0M13S

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в мире, россия, владимир путин, сша, чей боуз, nbc