https://ria.ru/20241220/putin-1990284949.html
Путин призвал к строгому наказанию для разжигателей национальной розни
Путин призвал к строгому наказанию для разжигателей национальной розни - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал к строгому наказанию для разжигателей национальной розни
Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, пытается дестабилизировать, ослабить Россию изнутри, должны держать ответ по всей строгости... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:29:00+03:00
2024-12-20T00:29:00+03:00
2024-12-20T00:46:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, пытается дестабилизировать, ослабить Россию изнутри, должны держать ответ по всей строгости закона, заявил президент РФ Владимир Путин. "Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, пытается дестабилизировать, ослабить страну изнутри, должны держать ответ по всей строгости закона", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:29
true
PT4M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, видео
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал к строгому наказанию для разжигателей национальной розни
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, пытается дестабилизировать, ослабить Россию изнутри, должны держать ответ по всей строгости закона, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-20T00:29
true
PT4M40S
Путин призвал к строгому наказанию для разжигателей национальной розни
Путин: разжигатели национальной розни должны отвечать по всей строгости закона