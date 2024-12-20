https://ria.ru/20241220/putin-1990284949.html

Путин призвал к строгому наказанию для разжигателей национальной розни

Путин призвал к строгому наказанию для разжигателей национальной розни - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал к строгому наказанию для разжигателей национальной розни

Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, пытается дестабилизировать, ослабить Россию изнутри, должны держать ответ по всей строгости... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:29:00+03:00

2024-12-20T00:29:00+03:00

2024-12-20T00:46:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, пытается дестабилизировать, ослабить Россию изнутри, должны держать ответ по всей строгости закона, заявил президент РФ Владимир Путин. "Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, пытается дестабилизировать, ослабить страну изнутри, должны держать ответ по всей строгости закона", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:29 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность, видео