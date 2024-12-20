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Путин назвал органы безопасности верной опорой России - РИА Новости, 20.12.2024
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00:24 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/putin-1990284787.html
Путин назвал органы безопасности верной опорой России
Путин назвал органы безопасности верной опорой России - РИА Новости, 20.12.2024
Путин назвал органы безопасности верной опорой России
Российские органы безопасности всегда были верной опорой страны и сегодня сотрудники спецслужб действуют наступательно, грамотно и ответственно, заявил... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:24:00+03:00
2024-12-20T00:24:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские органы безопасности всегда были верной опорой страны и сегодня сотрудники спецслужб действуют наступательно, грамотно и ответственно, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении многовековой истории нашей Родины органы безопасности были ее верной, прочной опорой. И сегодня наш долг – вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны", - подчеркнул Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности. Глава государства в пятницу поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с их профессиональным праздником. "Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников органов безопасности бережно хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников, добивается новых результатов, действует наступательно, грамотно и ответственно", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин назвал органы безопасности верной опорой России

Путин: сотрудники спецслужб действуют наступательно, грамотно и ответственно

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские органы безопасности всегда были верной опорой страны и сегодня сотрудники спецслужб действуют наступательно, грамотно и ответственно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На протяжении многовековой истории нашей Родины органы безопасности были ее верной, прочной опорой. И сегодня наш долг – вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны", - подчеркнул Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности.
Глава государства в пятницу поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с их профессиональным праздником.
"Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников органов безопасности бережно хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников, добивается новых результатов, действует наступательно, грамотно и ответственно", - заявил президент РФ.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Государство должно обеспечить безопасность народа, заявил Путин
16 декабря, 14:47
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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