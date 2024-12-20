https://ria.ru/20241220/putin-1990284787.html

Путин назвал органы безопасности верной опорой России

Путин назвал органы безопасности верной опорой России - РИА Новости, 20.12.2024

Путин назвал органы безопасности верной опорой России

Российские органы безопасности всегда были верной опорой страны и сегодня сотрудники спецслужб действуют наступательно, грамотно и ответственно, заявил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:24:00+03:00

2024-12-20T00:24:00+03:00

2024-12-20T00:24:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские органы безопасности всегда были верной опорой страны и сегодня сотрудники спецслужб действуют наступательно, грамотно и ответственно, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении многовековой истории нашей Родины органы безопасности были ее верной, прочной опорой. И сегодня наш долг – вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны", - подчеркнул Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности. Глава государства в пятницу поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с их профессиональным праздником. "Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников органов безопасности бережно хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников, добивается новых результатов, действует наступательно, грамотно и ответственно", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:24 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность