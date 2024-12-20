https://ria.ru/20241220/putin-1990284525.html

Сотрудники органов безопасности защищают интересы России, заявил Путин

Сотрудники органов безопасности защищают интересы России, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2024

Сотрудники органов безопасности защищают интересы России, заявил Путин

Сотрудники органов безопасности России твердо стоят на страже национальных интересов и защищают территориальную целостность страны, обеспечивают безопасность от РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:17:00+03:00

2024-12-20T00:17:00+03:00

2024-12-20T00:18:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572643269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1635536fa70079be1270ab0d965eb738.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности России твердо стоят на страже национальных интересов и защищают территориальную целостность страны, обеспечивают безопасность от внутренних и внешних угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с их профессиональным праздником. "Сегодня мы чествуем профессионалов и патриотов, которые твердо стоят на страже национальных интересов России, защищают ее конституционный строй и территориальную целостность, обеспечивают безопасность граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз", - сказал Путин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:17 true PT4M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, видео