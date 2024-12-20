https://ria.ru/20241220/putin-1990284525.html
Сотрудники органов безопасности защищают интересы России, заявил Путин
Сотрудники органов безопасности защищают интересы России, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2024
Сотрудники органов безопасности защищают интересы России, заявил Путин
Сотрудники органов безопасности России твердо стоят на страже национальных интересов и защищают территориальную целостность страны, обеспечивают безопасность от РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:17:00+03:00
2024-12-20T00:17:00+03:00
2024-12-20T00:18:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности России твердо стоят на страже национальных интересов и защищают территориальную целостность страны, обеспечивают безопасность от внутренних и внешних угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности поздравил сотрудников и ветеранов спецслужб с их профессиональным праздником. "Сегодня мы чествуем профессионалов и патриотов, которые твердо стоят на страже национальных интересов России, защищают ее конституционный строй и территориальную целостность, обеспечивают безопасность граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз", - сказал Путин.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:17
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PT4M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Сотрудники органов безопасности защищают интересы России, заявил Путин
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности России твердо стоят на страже национальных интересов и защищают территориальную целостность страны, обеспечивают безопасность от внутренних и внешних угроз, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-20T00:17
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PT4M40S
Сотрудники органов безопасности защищают интересы России, заявил Путин
Путин: сотрудники органов безопасности стоят на страже национальных интересов