https://ria.ru/20241220/putin-1990284381.html

Путин рассказал, от чего зависит безопасность российского общества

Путин рассказал, от чего зависит безопасность российского общества - РИА Новости, 20.12.2024

Путин рассказал, от чего зависит безопасность российского общества

Повышение уровня безопасности российского общества прямо зависит от решительной борьбы с экстремизмом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:14:00+03:00

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россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Повышение уровня безопасности российского общества прямо зависит от решительной борьбы с экстремизмом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Повышение уровня безопасности нашего общества прямо зависит от решительной борьбы с экстремизмом", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:14 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность, видео