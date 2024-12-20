https://ria.ru/20241220/putin-1990284381.html
Путин рассказал, от чего зависит безопасность российского общества
Путин рассказал, от чего зависит безопасность российского общества - РИА Новости, 20.12.2024
Путин рассказал, от чего зависит безопасность российского общества
Повышение уровня безопасности российского общества прямо зависит от решительной борьбы с экстремизмом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:14:00+03:00
2024-12-20T00:14:00+03:00
2024-12-20T00:15:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Повышение уровня безопасности российского общества прямо зависит от решительной борьбы с экстремизмом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Повышение уровня безопасности нашего общества прямо зависит от решительной борьбы с экстремизмом", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:14
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PT4M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность, видео
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал, от чего зависит безопасность российского общества
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Повышение уровня безопасности российского общества прямо зависит от решительной борьбы с экстремизмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-20T00:14
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PT4M40S
Путин рассказал, от чего зависит безопасность российского общества
Путин: повышение уровня безопасности зависит от борьбы с экстремизмом