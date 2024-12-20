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Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.12.2024
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00:10 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/putin-1990284073.html
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.12.2024
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников российских спецслужб за мужество, самоотдачу, верность долгу и поздравил их с профессиональным... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:10:00+03:00
2024-12-20T00:10:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников российских спецслужб за мужество, самоотдачу, верность долгу и поздравил их с профессиональным праздником. "От имени граждан России благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за верность долгу и высокую самоотдачу, за стремление максимально эффективно выполнить поставленные задачи", - сказал Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности. Глава государства поздравил с праздником действующих сотрудников и ветеранов органов безопасности.
https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

Путин поблагодарил сотрудников спецслужб за мужество, самоотдачу, верность долгу

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников российских спецслужб за мужество, самоотдачу, верность долгу и поздравил их с профессиональным праздником.
"От имени граждан России благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за верность долгу и высокую самоотдачу, за стремление максимально эффективно выполнить поставленные задачи", - сказал Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности.
Глава государства поздравил с праздником действующих сотрудников и ветеранов органов безопасности.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Безопасность
 
 
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