https://ria.ru/20241220/putin-1990284073.html
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.12.2024
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников российских спецслужб за мужество, самоотдачу, верность долгу и поздравил их с профессиональным... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:10:00+03:00
2024-12-20T00:10:00+03:00
2024-12-20T00:10:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990274511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_218895b37ffd275a9c36445ebf4be547.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников российских спецслужб за мужество, самоотдачу, верность долгу и поздравил их с профессиональным праздником. "От имени граждан России благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за верность долгу и высокую самоотдачу, за стремление максимально эффективно выполнить поставленные задачи", - сказал Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности. Глава государства поздравил с праздником действующих сотрудников и ветеранов органов безопасности.
https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990274511_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6aa5f866b4581740718f8aa945f693c6.jpg
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:10
true
PT4M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником
Путин поблагодарил сотрудников спецслужб за мужество, самоотдачу, верность долгу