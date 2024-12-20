https://ria.ru/20241220/putin-1990284073.html

Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.12.2024

Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников российских спецслужб за мужество, самоотдачу, верность долгу и поздравил их с профессиональным... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:10:00+03:00

2024-12-20T00:10:00+03:00

2024-12-20T00:10:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990274511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_218895b37ffd275a9c36445ebf4be547.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников российских спецслужб за мужество, самоотдачу, верность долгу и поздравил их с профессиональным праздником. "От имени граждан России благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за верность долгу и высокую самоотдачу, за стремление максимально эффективно выполнить поставленные задачи", - сказал Путин в обращении по случаю Дня работника органов безопасности. Глава государства поздравил с праздником действующих сотрудников и ветеранов органов безопасности.

https://ria.ru/20241216/putin-1989459483.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:10 true PT4M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность