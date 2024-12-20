https://ria.ru/20241220/putin-1990283920.html
Путин призвал обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК
Путин призвал обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин призвал работников органов безопасности обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий оборонно-промышленного РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:08:00+03:00
2024-12-20T00:08:00+03:00
2024-12-20T00:08:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал работников органов безопасности обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Более активно и наступательно нужно… поддерживать бесперебойную работу систем государственного и военного управления, обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Глава государства выразил уверенность, что в решении этих задач сотрудники спецслужб России всегда будут на высоте. "Еще раз поздравляю вас с праздником и, конечно же, с приближающимся 2025-м годом. Здоровья и всего доброго вам и вашим близким", - добавил президент.
https://ria.ru/20241213/sovbez-1989085291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности
"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности.
2024-12-20T00:08
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК
Путин призвал работников органов безопасности обеспечить прикрытие ОПК