https://ria.ru/20241220/putin-1990283920.html

Путин призвал обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК

Путин призвал обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин призвал работников органов безопасности обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий оборонно-промышленного РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:08:00+03:00

2024-12-20T00:08:00+03:00

2024-12-20T00:08:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал работников органов безопасности обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Более активно и наступательно нужно… поддерживать бесперебойную работу систем государственного и военного управления, обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Глава государства выразил уверенность, что в решении этих задач сотрудники спецслужб России всегда будут на высоте. "Еще раз поздравляю вас с праздником и, конечно же, с приближающимся 2025-м годом. Здоровья и всего доброго вам и вашим близким", - добавил президент.

https://ria.ru/20241213/sovbez-1989085291.html

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"Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности "Благодарю за компетентность и мужество". Поздравление Путина с днем работника органов безопасности. 2024-12-20T00:08 true PT4M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин