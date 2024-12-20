https://ria.ru/20241220/putin-1990272145.html

"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину

"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину - РИА Новости, 20.12.2024

"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину

Действия Запада, которые последовали за началом специальной военной операции, многим раскрыли глаза на то, о чем отечественная пропаганда предупреждала... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:00:00+03:00

2024-12-20T08:00:00+03:00

2024-12-20T08:01:00+03:00

аналитика

россия

владимир путин

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Действия Запада, которые последовали за началом специальной военной операции, многим раскрыли глаза на то, о чем отечественная пропаганда предупреждала достаточно давно. "Выходит, вы по правде нас не любите?" — задавались вопросом россияне, глядя на разворачивающуюся в Европе и США травлю.О причинах укоренившейся русофобии можно говорить много, но одна из них — тотальное непонимание реалий российского общества. Кто такие эти русские? Что для них важно? Что любят? Что ненавидят? Это вопросы философские, на которые непросто дать однозначный ответ.Были и проблемы попроще. Почти 40 лет назад Стинг даже задавался вопросом, любят ли русские своих детей так же, как и его соотечественники.Вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина по итогам года среди прочего дала обильную пищу для размышлений о том, почему отношения с Западом не клеятся. Стараниями Стива Розенберга из Би-би-си стало понятно, что тут не до философии. Уровень знаний о России упал до критических отметок.Напомним, вопрос звучал следующим образом: "Ровно 25 лет назад Борис Ельцин ушел в отставку, передал вам власть и сказал: "Берегите Россию". Спустя 25 лет, как вы считаете, вы уберегли Россию? Потому что со стороны что мы видим? Мы видим значительные потери в СВО, которую вы объявили, мы видим украинских солдат, которые в Курской области. Вы критикуете расширение НАТО, но НАТО стала больше: на российских рубежах — Швеция, Финляндия. Санкции, высокая инфляция, демографические проблемы. Но вот как вы считаете, вы уберегли свою страну?"Путин отвечал достаточно кратко — шел пятый час пресс-конференции, да и вопросы были другие. Он подчеркнул, что не просто уберег: Россия буквально отошла от края пропасти и вернула себе суверенитет.На самом деле выступление Розенберга показалось очень странным: ни один россиянин подобный вопрос задать не мог, потому что тут ответ кажется очевидным. Претензии к российским властям могут быть совершенно разные, но сравнить нынешнюю Россию с Россией времен Ельцина — это не просто выстрел в молоко, это голевой пас для Кремля. Вдвойне удивительно то, что сделал его журналист, который работает здесь с 1991 года.Мы строгим таймингом и списком в два с лишним миллиона вопросов не ограничены, так что ответим на те несколько, которые перечислил Розенберг.Начнем с экономики. Британец пеняет на инфляцию — по данным Росстата, она составляет около 8,9%, и рост цен действительно ощущается. В благословенное ельцинское время все было несколько иначе. В 1997-м рост цен замедлился до показателя в 11%, а уже в 1998 году инфляция взлетела до 84,5%. Да, в десять раз быстрее, чем сейчас. Наконец, в 1999-м — как раз когда Борис Николаевич объявил о своем уходе — ситуация несколько "стабилизировалась": за год цены выросли в среднем всего-навсего на 36,5%. Так что россиянин-1999 очень сильно бы позавидовал проблемам россиянина-2024.Перейдем к положению на фронте. Ликвидация украинских формирований в курском приграничье — вопрос времени. Конечно, это эмоционально болезненный удар, который, однако, обернулся для Киева колоссальными проблемами на фронте. Велика вероятность, что по итогам войны вторжение в Курскую область будет считаться одной из критических ошибок, которая повлекла за собой обрушение фронта в Донбассе. Да и в Курской области под контролем ВСУ остается уже меньше половины от захваченной в августе территории.В 1999 году Россию не беспокоил небольшой участок земли в Курской области. Ее тревожили проблемы иного рода: боевики-исламисты из одного де-факто слабо контролируемого региона России вторглись в другой, развязав вторую чеченскую кампанию. Надо отметить, что и судьба Чечни при Ельцине оставалась под вопросом — по Хасавюртовским соглашениям она должна была решаться в 2001-м. И угроза возникновения джихадистских государств на месте двух субъектов тоже выглядит посерьезнее, чем обреченные командованием на смерть бригады ВСУ в курском приграничье.Ну и раз уж заговорили об СВО, то вот еще на какой момент хочется обратить внимание. Одной из самых острых тем, на которые реагирует общество, стала информация об отдельных случаях участия срочников в боевых действиях. Хочется напомнить, что в чеченских кампаниях вопроса о "допустимости" такого явления просто не было. То, что с боевиками сражались срочники, просто воспринималось как данность.И наконец, НАТО. Да, она действительно расширилась, но Розенберг здесь — неважно, умышленно или нет, — меняет местами причину и следствие. Всего этого конфликта не было бы, если бы не враждебность НАТО по отношению к России и не постоянный натиск на восток.Тут, правда, сложно обвинить Ельцина — ему легко переложить ответственность на Горбачева. Но и при Борисе Николаевиче МИД возглавлял автор знаменитой фразы: "У России нет национальных интересов". При Путине эту же должность занимает Лавров с его: "Мы не торгуем суверенитетом".Путин на пресс-конференции тоже выделил именно это самое главное отличие России 20-х от России 90-х: теперь мы по-настоящему суверенная страна. Которую он не просто уберег — он вернул то, что было когда-то утрачено. И Западу крайне необходимо это понять. А до этого момента подобные журналисты Би-би-си будут считаться экспертами по России.

https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989962949.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990206032.html

https://ria.ru/20241219/zaschitniki-1990221541.html

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аналитика, россия, владимир путин