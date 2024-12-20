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"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину - РИА Новости, 20.12.2024
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08:00 20.12.2024 (обновлено: 08:01 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990272145.html
"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину
"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину - РИА Новости, 20.12.2024
"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину
Действия Запада, которые последовали за началом специальной военной операции, многим раскрыли глаза на то, о чем отечественная пропаганда предупреждала... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:00:00+03:00
2024-12-20T08:01:00+03:00
аналитика
россия
владимир путин
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Действия Запада, которые последовали за началом специальной военной операции, многим раскрыли глаза на то, о чем отечественная пропаганда предупреждала достаточно давно. "Выходит, вы по правде нас не любите?" — задавались вопросом россияне, глядя на разворачивающуюся в Европе и США травлю.О причинах укоренившейся русофобии можно говорить много, но одна из них — тотальное непонимание реалий российского общества. Кто такие эти русские? Что для них важно? Что любят? Что ненавидят? Это вопросы философские, на которые непросто дать однозначный ответ.Были и проблемы попроще. Почти 40 лет назад Стинг даже задавался вопросом, любят ли русские своих детей так же, как и его соотечественники.Вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина по итогам года среди прочего дала обильную пищу для размышлений о том, почему отношения с Западом не клеятся. Стараниями Стива Розенберга из Би-би-си стало понятно, что тут не до философии. Уровень знаний о России упал до критических отметок.Напомним, вопрос звучал следующим образом: "Ровно 25 лет назад Борис Ельцин ушел в отставку, передал вам власть и сказал: "Берегите Россию". Спустя 25 лет, как вы считаете, вы уберегли Россию? Потому что со стороны что мы видим? Мы видим значительные потери в СВО, которую вы объявили, мы видим украинских солдат, которые в Курской области. Вы критикуете расширение НАТО, но НАТО стала больше: на российских рубежах — Швеция, Финляндия. Санкции, высокая инфляция, демографические проблемы. Но вот как вы считаете, вы уберегли свою страну?"Путин отвечал достаточно кратко — шел пятый час пресс-конференции, да и вопросы были другие. Он подчеркнул, что не просто уберег: Россия буквально отошла от края пропасти и вернула себе суверенитет.На самом деле выступление Розенберга показалось очень странным: ни один россиянин подобный вопрос задать не мог, потому что тут ответ кажется очевидным. Претензии к российским властям могут быть совершенно разные, но сравнить нынешнюю Россию с Россией времен Ельцина — это не просто выстрел в молоко, это голевой пас для Кремля. Вдвойне удивительно то, что сделал его журналист, который работает здесь с 1991 года.Мы строгим таймингом и списком в два с лишним миллиона вопросов не ограничены, так что ответим на те несколько, которые перечислил Розенберг.Начнем с экономики. Британец пеняет на инфляцию — по данным Росстата, она составляет около 8,9%, и рост цен действительно ощущается. В благословенное ельцинское время все было несколько иначе. В 1997-м рост цен замедлился до показателя в 11%, а уже в 1998 году инфляция взлетела до 84,5%. Да, в десять раз быстрее, чем сейчас. Наконец, в 1999-м — как раз когда Борис Николаевич объявил о своем уходе — ситуация несколько "стабилизировалась": за год цены выросли в среднем всего-навсего на 36,5%. Так что россиянин-1999 очень сильно бы позавидовал проблемам россиянина-2024.Перейдем к положению на фронте. Ликвидация украинских формирований в курском приграничье — вопрос времени. Конечно, это эмоционально болезненный удар, который, однако, обернулся для Киева колоссальными проблемами на фронте. Велика вероятность, что по итогам войны вторжение в Курскую область будет считаться одной из критических ошибок, которая повлекла за собой обрушение фронта в Донбассе. Да и в Курской области под контролем ВСУ остается уже меньше половины от захваченной в августе территории.В 1999 году Россию не беспокоил небольшой участок земли в Курской области. Ее тревожили проблемы иного рода: боевики-исламисты из одного де-факто слабо контролируемого региона России вторглись в другой, развязав вторую чеченскую кампанию. Надо отметить, что и судьба Чечни при Ельцине оставалась под вопросом — по Хасавюртовским соглашениям она должна была решаться в 2001-м. И угроза возникновения джихадистских государств на месте двух субъектов тоже выглядит посерьезнее, чем обреченные командованием на смерть бригады ВСУ в курском приграничье.Ну и раз уж заговорили об СВО, то вот еще на какой момент хочется обратить внимание. Одной из самых острых тем, на которые реагирует общество, стала информация об отдельных случаях участия срочников в боевых действиях. Хочется напомнить, что в чеченских кампаниях вопроса о "допустимости" такого явления просто не было. То, что с боевиками сражались срочники, просто воспринималось как данность.И наконец, НАТО. Да, она действительно расширилась, но Розенберг здесь — неважно, умышленно или нет, — меняет местами причину и следствие. Всего этого конфликта не было бы, если бы не враждебность НАТО по отношению к России и не постоянный натиск на восток.Тут, правда, сложно обвинить Ельцина — ему легко переложить ответственность на Горбачева. Но и при Борисе Николаевиче МИД возглавлял автор знаменитой фразы: "У России нет национальных интересов". При Путине эту же должность занимает Лавров с его: "Мы не торгуем суверенитетом".Путин на пресс-конференции тоже выделил именно это самое главное отличие России 20-х от России 90-х: теперь мы по-настоящему суверенная страна. Которую он не просто уберег — он вернул то, что было когда-то утрачено. И Западу крайне необходимо это понять. А до этого момента подобные журналисты Би-би-си будут считаться экспертами по России.
https://ria.ru/20241218/oruzhie-1989962949.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990206032.html
https://ria.ru/20241219/zaschitniki-1990221541.html
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Давид Нармания
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Давид Нармания
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60
аналитика, россия, владимир путин
Аналитика, Россия, Владимир Путин

"Вы по правде нас не понимаете". Британец задал главный вопрос Путину

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Действия Запада, которые последовали за началом специальной военной операции, многим раскрыли глаза на то, о чем отечественная пропаганда предупреждала достаточно давно. "Выходит, вы по правде нас не любите?" — задавались вопросом россияне, глядя на разворачивающуюся в Европе и США травлю.
О причинах укоренившейся русофобии можно говорить много, но одна из них — тотальное непонимание реалий российского общества. Кто такие эти русские? Что для них важно? Что любят? Что ненавидят? Это вопросы философские, на которые непросто дать однозначный ответ.
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, заявил Рябков
18 декабря, 17:30
Были и проблемы попроще. Почти 40 лет назад Стинг даже задавался вопросом, любят ли русские своих детей так же, как и его соотечественники.
Вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина по итогам года среди прочего дала обильную пищу для размышлений о том, почему отношения с Западом не клеятся. Стараниями Стива Розенберга из Би-би-си стало понятно, что тут не до философии. Уровень знаний о России упал до критических отметок.
Напомним, вопрос звучал следующим образом: "Ровно 25 лет назад Борис Ельцин ушел в отставку, передал вам власть и сказал: "Берегите Россию". Спустя 25 лет, как вы считаете, вы уберегли Россию? Потому что со стороны что мы видим? Мы видим значительные потери в СВО, которую вы объявили, мы видим украинских солдат, которые в Курской области. Вы критикуете расширение НАТО, но НАТО стала больше: на российских рубежах — Швеция, Финляндия. Санкции, высокая инфляция, демографические проблемы. Но вот как вы считаете, вы уберегли свою страну?"
Путин отвечал достаточно кратко — шел пятый час пресс-конференции, да и вопросы были другие. Он подчеркнул, что не просто уберег: Россия буквально отошла от края пропасти и вернула себе суверенитет.
На самом деле выступление Розенберга показалось очень странным: ни один россиянин подобный вопрос задать не мог, потому что тут ответ кажется очевидным. Претензии к российским властям могут быть совершенно разные, но сравнить нынешнюю Россию с Россией времен Ельцина — это не просто выстрел в молоко, это голевой пас для Кремля. Вдвойне удивительно то, что сделал его журналист, который работает здесь с 1991 года.
Мы строгим таймингом и списком в два с лишним миллиона вопросов не ограничены, так что ответим на те несколько, которые перечислил Розенберг.
Начнем с экономики. Британец пеняет на инфляцию — по данным Росстата, она составляет около 8,9%, и рост цен действительно ощущается. В благословенное ельцинское время все было несколько иначе. В 1997-м рост цен замедлился до показателя в 11%, а уже в 1998 году инфляция взлетела до 84,5%. Да, в десять раз быстрее, чем сейчас. Наконец, в 1999-м — как раз когда Борис Николаевич объявил о своем уходе — ситуация несколько "стабилизировалась": за год цены выросли в среднем всего-навсего на 36,5%. Так что россиянин-1999 очень сильно бы позавидовал проблемам россиянина-2024.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин заявил, что уберег Россию
Вчера, 16:29
Перейдем к положению на фронте. Ликвидация украинских формирований в курском приграничье — вопрос времени. Конечно, это эмоционально болезненный удар, который, однако, обернулся для Киева колоссальными проблемами на фронте. Велика вероятность, что по итогам войны вторжение в Курскую область будет считаться одной из критических ошибок, которая повлекла за собой обрушение фронта в Донбассе. Да и в Курской области под контролем ВСУ остается уже меньше половины от захваченной в августе территории.
В 1999 году Россию не беспокоил небольшой участок земли в Курской области. Ее тревожили проблемы иного рода: боевики-исламисты из одного де-факто слабо контролируемого региона России вторглись в другой, развязав вторую чеченскую кампанию. Надо отметить, что и судьба Чечни при Ельцине оставалась под вопросом — по Хасавюртовским соглашениям она должна была решаться в 2001-м. И угроза возникновения джихадистских государств на месте двух субъектов тоже выглядит посерьезнее, чем обреченные командованием на смерть бригады ВСУ в курском приграничье.
Ну и раз уж заговорили об СВО, то вот еще на какой момент хочется обратить внимание. Одной из самых острых тем, на которые реагирует общество, стала информация об отдельных случаях участия срочников в боевых действиях. Хочется напомнить, что в чеченских кампаниях вопроса о "допустимости" такого явления просто не было. То, что с боевиками сражались срочники, просто воспринималось как данность.
И наконец, НАТО. Да, она действительно расширилась, но Розенберг здесь — неважно, умышленно или нет, — меняет местами причину и следствие. Всего этого конфликта не было бы, если бы не враждебность НАТО по отношению к России и не постоянный натиск на восток.
Тут, правда, сложно обвинить Ельцина — ему легко переложить ответственность на Горбачева. Но и при Борисе Николаевиче МИД возглавлял автор знаменитой фразы: "У России нет национальных интересов". При Путине эту же должность занимает Лавров с его: "Мы не торгуем суверенитетом".
Путин на пресс-конференции тоже выделил именно это самое главное отличие России 20-х от России 90-х: теперь мы по-настоящему суверенная страна. Которую он не просто уберег — он вернул то, что было когда-то утрачено. И Западу крайне необходимо это понять. А до этого момента подобные журналисты Би-би-си будут считаться экспертами по России.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин призвал поставить всех защитников России в равные условия
Вчера, 17:19
 
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