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Пушков раскрыл, что задумал ЕС в отношении Украины - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/pushkov-1990440776.html
Пушков раскрыл, что задумал ЕС в отношении Украины
Пушков раскрыл, что задумал ЕС в отношении Украины - РИА Новости, 20.12.2024
Пушков раскрыл, что задумал ЕС в отношении Украины
Евросоюз пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:01:00+03:00
2024-12-20T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей пушков
россия
дональд трамп
киев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Евросоюз пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчете, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов. Никакого другого плана у Евросоюза нет", — написал он. Пушков добавил, что итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужных ему результатов, все равно не убедили руководителей ЕС, что она бесперспективна. "Критическое ослабление России, как все в мире уже увидели, недостижимо", — отметил сенатор. Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что преждевременные мирные переговоры по Украине обернутся "плохой сделкой" для Киева.В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
https://ria.ru/20241220/putin-1990376058.html
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в мире, украина, алексей пушков, россия, дональд трамп, киев, евросоюз, кайя каллас
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Пушков, Россия, Дональд Трамп, Киев, Евросоюз, Кайя Каллас
Пушков раскрыл, что задумал ЕС в отношении Украины

Сенатор Пушков: ЕС пытается помешать Трампу разрешить конфликт на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Евросоюз пытается помешать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

"Позиция ЕС состоит в том, чтобы Украина вела бесконечную войну в странном расчете, что экономика России не выдержит давления санкций и военных расходов. Никакого другого плана у Евросоюза нет", — написал он.
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Пушков добавил, что итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужных ему результатов, все равно не убедили руководителей ЕС, что она бесперспективна.

"Критическое ослабление России, как все в мире уже увидели, недостижимо", — отметил сенатор.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что преждевременные мирные переговоры по Украине обернутся "плохой сделкой" для Киева.

В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ПушковРоссияДональд ТрампКиевЕвросоюзКайя Каллас
 
 
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