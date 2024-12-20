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Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя - РИА Новости, 20.12.2024
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06:37 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/pushilin-1990305563.html
Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя
Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя - РИА Новости, 20.12.2024
Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя
Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:37:00+03:00
2024-12-20T06:37:00+03:00
экономика
мариуполь
донецкая народная республика
краснодарский край
денис пушилин
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Порт является важным логистическим центром перевалки сельхозпродукции. В связи с этим сейчас мы сосредоточены на проведении ремонтно-восстановительных работ, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов", - сказал Пушилин. Он отметил, что на причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники. Осваивается и новый грузопоток, в частности стройматериалы на паллетах. "Восстановление объектов позволит принимать и оперативно отгружать на суда зерновую продукцию, прибывающую в морской порт как автомобильным, так и железнодорожным транспортом", - подчеркнул глава ДНР. Отвечая на вопрос о паромном сообщении с Краснодарским краем, Пушилин сказал, что эти планы прорабатываются с Росморречфлотом с определением конкретных мероприятий, которые будут способствовать развитию морской гавани. "Морской порт Мариуполя включен в Реестр морских портов Российской Федерации с показателем пропускной способности грузовых морских терминалов 3,44 миллиона тонн. Всего в порту 22 причала: 18 грузовых и четыре вспомогательных", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20241219/putin-1990131616.html
https://ria.ru/20240404/mariupol-1937796800.html
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экономика, мариуполь, донецкая народная республика, краснодарский край, денис пушилин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Экономика, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Денис Пушилин, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя

Пушилин заявил, что мощности морского порта Мариуполя планируют увеличить

© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкМариупольский морской торговый порт
Мариупольский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Александр Иванов
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Мариупольский морской торговый порт. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Порт является важным логистическим центром перевалки сельхозпродукции. В связи с этим сейчас мы сосредоточены на проведении ремонтно-восстановительных работ, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов", - сказал Пушилин.
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Он отметил, что на причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники. Осваивается и новый грузопоток, в частности стройматериалы на паллетах.
"Восстановление объектов позволит принимать и оперативно отгружать на суда зерновую продукцию, прибывающую в морской порт как автомобильным, так и железнодорожным транспортом", - подчеркнул глава ДНР.
Отвечая на вопрос о паромном сообщении с Краснодарским краем, Пушилин сказал, что эти планы прорабатываются с Росморречфлотом с определением конкретных мероприятий, которые будут способствовать развитию морской гавани.
"Морской порт Мариуполя включен в Реестр морских портов Российской Федерации с показателем пропускной способности грузовых морских терминалов 3,44 миллиона тонн. Всего в порту 22 причала: 18 грузовых и четыре вспомогательных", - отметил Пушилин.
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ЭкономикаМариупольДонецкая Народная РеспубликаКраснодарский крайДенис ПушилинФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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