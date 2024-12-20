https://ria.ru/20241220/pushilin-1990305563.html

Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя

Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя - РИА Новости, 20.12.2024

Пушилин рассказал о восстановлении порта Мариуполя

Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:37:00+03:00

2024-12-20T06:37:00+03:00

2024-12-20T06:37:00+03:00

экономика

мариуполь

донецкая народная республика

краснодарский край

денис пушилин

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Морской порт Мариуполя восстанавливается, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Порт является важным логистическим центром перевалки сельхозпродукции. В связи с этим сейчас мы сосредоточены на проведении ремонтно-восстановительных работ, чтобы увеличить мощность перевалки зернового комплекса и других видов грузов", - сказал Пушилин. Он отметил, что на причалах оборудуются новые площадки для погрузки зерновых, оптимизируются все звенья процесса, идет обновление специализированной техники. Осваивается и новый грузопоток, в частности стройматериалы на паллетах. "Восстановление объектов позволит принимать и оперативно отгружать на суда зерновую продукцию, прибывающую в морской порт как автомобильным, так и железнодорожным транспортом", - подчеркнул глава ДНР. Отвечая на вопрос о паромном сообщении с Краснодарским краем, Пушилин сказал, что эти планы прорабатываются с Росморречфлотом с определением конкретных мероприятий, которые будут способствовать развитию морской гавани. "Морской порт Мариуполя включен в Реестр морских портов Российской Федерации с показателем пропускной способности грузовых морских терминалов 3,44 миллиона тонн. Всего в порту 22 причала: 18 грузовых и четыре вспомогательных", - отметил Пушилин.

https://ria.ru/20241219/putin-1990131616.html

https://ria.ru/20240404/mariupol-1937796800.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, мариуполь, донецкая народная республика, краснодарский край, денис пушилин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)