https://ria.ru/20241220/pushilin-1990303280.html

Пушилин рассказал об уголовных делах против организации "Белый ангел"

Пушилин рассказал об уголовных делах против организации "Белый ангел" - РИА Новости, 20.12.2024

Пушилин рассказал об уголовных делах против организации "Белый ангел"

Факты принудительного перемещения украинской организацией "Белый ангел" семей с детьми на подконтрольную Киеву территорию и изъятия детей известны, заведены... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T05:35:00+03:00

2024-12-20T05:35:00+03:00

2024-12-20T05:35:00+03:00

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денис пушилин

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Факты принудительного перемещения украинской организацией "Белый ангел" семей с детьми на подконтрольную Киеву территорию и изъятия детей известны, заведены уголовные дела, СК ведет работу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что люди, называющие себя организацией "Белый ангел" (по иным сведениям, подразделения милиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. "В Авдеевке мы слышали рассказы жителей о том, что родителям приходилось прятать детей, не выпускать на улицу, чтобы они не выходили даже во двор и не издавали громкие звуки. Факты известны, заведены уголовные дела, работают Следственный комитет РФ, аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20241102/bezhenets-1981457070.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, следственный комитет россии (ск рф)