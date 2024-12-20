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Пушилин рассказал об уголовных делах против организации "Белый ангел"
Пушилин рассказал об уголовных делах против организации "Белый ангел" - РИА Новости, 20.12.2024
Пушилин рассказал об уголовных делах против организации "Белый ангел"
Факты принудительного перемещения украинской организацией "Белый ангел" семей с детьми на подконтрольную Киеву территорию и изъятия детей известны, заведены... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T05:35:00+03:00
2024-12-20T05:35:00+03:00
2024-12-20T05:35:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. Факты принудительного перемещения украинской организацией "Белый ангел" семей с детьми на подконтрольную Киеву территорию и изъятия детей известны, заведены уголовные дела, СК ведет работу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что люди, называющие себя организацией "Белый ангел" (по иным сведениям, подразделения милиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. "В Авдеевке мы слышали рассказы жителей о том, что родителям приходилось прятать детей, не выпускать на улицу, чтобы они не выходили даже во двор и не издавали громкие звуки. Факты известны, заведены уголовные дела, работают Следственный комитет РФ, аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20241102/bezhenets-1981457070.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Следственный комитет России (СК РФ)
Пушилин рассказал об уголовных делах против организации "Белый ангел"
Пушилин рассказал о делах против организации "Белый ангел", изымающей детей