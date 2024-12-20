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Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей
Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 20.12.2024
Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей
Свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:21:00+03:00
2024-12-20T03:21:00+03:00
2024-12-20T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Как я уже говорил, свидетельств военных преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей очень много. И это касается в том числе Селидово", — сказал Пушилин.Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что военные преступления киевского режима в Селидово не имеют срока давности, их тщательно расследуют для привлечения всех виновных к неотвратимой ответственности.Она рассказала, что 17 декабря Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.Захарова уточнила, что доклад посвящен резне беззащитных горожан, устроенной ВСУ и иностранными "легионерами" с 22 октября при отступлении.
https://ria.ru/20241122/selidovo-1985115541.html
https://ria.ru/20241217/vsu-1989651023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Общество
Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей
Пушилин: свидетельств военных преступлений ВСУ много, в том числе в Селидово