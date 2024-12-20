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Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 20.12.2024 (обновлено: 06:27 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pushilin-1990297645.html
Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей
Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 20.12.2024
Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей
Свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T03:21:00+03:00
2024-12-20T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
мария захарова
вооруженные силы украины
общество
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ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Как я уже говорил, свидетельств военных преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей очень много. И это касается в том числе Селидово", — сказал Пушилин.Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что военные преступления киевского режима в Селидово не имеют срока давности, их тщательно расследуют для привлечения всех виновных к неотвратимой ответственности.Она рассказала, что 17 декабря Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.Захарова уточнила, что доклад посвящен резне беззащитных горожан, устроенной ВСУ и иностранными "легионерами" с 22 октября при отступлении.
https://ria.ru/20241122/selidovo-1985115541.html
https://ria.ru/20241217/vsu-1989651023.html
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селидово, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, мария захарова, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Общество
Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей

Пушилин: свидетельств военных преступлений ВСУ много, в том числе в Селидово

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Как я уже говорил, свидетельств военных преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей очень много. И это касается в том числе Селидово", — сказал Пушилин.
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22 ноября, 05:50

Минобороны сообщило о взятии под контроль города Селидово в ДНР 29 октяря.

Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что военные преступления киевского режима в Селидово не имеют срока давности, их тщательно расследуют для привлечения всех виновных к неотвратимой ответственности.
Она рассказала, что 17 декабря Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.
Захарова уточнила, что доклад посвящен резне беззащитных горожан, устроенной ВСУ и иностранными "легионерами" с 22 октября при отступлении.
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ВСУ расстреливали жителей Селидово в упор, сообщили в Общественной палате
17 декабря, 12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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