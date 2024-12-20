https://ria.ru/20241220/pushilin-1990297645.html

Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей

Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 20.12.2024

Пушилин рассказал о свидетельствах преступлений ВСУ против мирных жителей

Свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T03:21:00+03:00

2024-12-20T03:21:00+03:00

2024-12-20T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

мария захарова

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ против мирных жителей очень много, это касается и города Селидово, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Как я уже говорил, свидетельств военных преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей очень много. И это касается в том числе Селидово", — сказал Пушилин.Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что военные преступления киевского режима в Селидово не имеют срока давности, их тщательно расследуют для привлечения всех виновных к неотвратимой ответственности.Она рассказала, что 17 декабря Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово", подготовленный на основе собранных показаний пострадавших и свидетелей.Захарова уточнила, что доклад посвящен резне беззащитных горожан, устроенной ВСУ и иностранными "легионерами" с 22 октября при отступлении.

https://ria.ru/20241122/selidovo-1985115541.html

https://ria.ru/20241217/vsu-1989651023.html

селидово

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

селидово, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, мария захарова, вооруженные силы украины, общество