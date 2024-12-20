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На Кубани открыли второй пункт спасения птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 20.12.2024
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17:39 20.12.2024 (обновлено: 17:49 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/punkt-1990483742.html
На Кубани открыли второй пункт спасения птиц, пострадавших от мазута
На Кубани открыли второй пункт спасения птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 20.12.2024
На Кубани открыли второй пункт спасения птиц, пострадавших от мазута
Ещё один пункт спасения птиц, пострадавших из-за разлива мазута, открыли в поселке Веселовка Темрюкского района Кубани после крушения танкеров, сообщил оперштаб РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:39:00+03:00
2024-12-20T17:49:00+03:00
происшествия
веселовка
темрюкский район
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Ещё один пункт спасения птиц, пострадавших из-за разлива мазута, открыли в поселке Веселовка Темрюкского района Кубани после крушения танкеров, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. В среду пункт спасения птиц открыли в посёлке Витязево в Анапе, где за день волонтеры помогли более 100 пернатым. "В поселке Веселовка заработал пункт по спасению птиц. Волонтеры помогают пернатым на базе кайт-школы в Кизилташском проезде. В штабе уже находятся волонтеры из Темрюкского района, Краснодара и Анапы", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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веселовка
темрюкский район
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происшествия, веселовка, темрюкский район, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Веселовка, Темрюкский район, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани открыли второй пункт спасения птиц, пострадавших от мазута

На Кубани открыли второй пункт спасения птиц, пострадавших из-за разлива мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
В поселке Веселовка Темрюкского района Кубани заработал пункт по спасению птиц после крушения танкеров
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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Ещё один пункт спасения птиц, пострадавших из-за разлива мазута, открыли в поселке Веселовка Темрюкского района Кубани после крушения танкеров, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.
В среду пункт спасения птиц открыли в посёлке Витязево в Анапе, где за день волонтеры помогли более 100 пернатым.
«
"В поселке Веселовка заработал пункт по спасению птиц. Волонтеры помогают пернатым на базе кайт-школы в Кизилташском проезде. В штабе уже находятся волонтеры из Темрюкского района, Краснодара и Анапы", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мазут может достичь Крымского моста, считает эксперт
Вчера, 11:16
 
ПроисшествияВеселовкаТемрюкский районАнапаКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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