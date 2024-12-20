В Москве 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта
В КЦ "Зеленоград" 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде
Кошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в московском культурном центре "Зеленоград" 22 декабря с 11.00 до 17.00, будущих хозяев будут ждать 20 кошек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"В культурном центре "Зеленоград" 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта. Все желающие смогут познакомиться с подопечными городского приюта "Зеленоград" и, возможно, обрести любимого питомца. Будущих хозяев ждут 20 кошек. Среди них красивая и общительная четырехлетняя Евдокия с выразительными глазами, пятилетний черный кот Шиффер и восьмилетняя Ари", - говорится в тексте.
Уточняется, что выставка пройдет с 11.00 до 17.00 в фойе культурного центра "Зеленоград". Кошки полностью готовы к переезду домой, они привиты, здоровы, ласковы и дружелюбны.
"Посетителям выставки расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу. Тем, кто пока не готов завести четвероного друга, расскажут о том, как стать волонтером приюта или взять шефство над понравившимся животным", - пояснили в тексте.
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