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В Москве 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта - РИА Новости, 20.12.2024
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В Москве 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта
В Москве 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта - РИА Новости, 20.12.2024
В Москве 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта
Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в московском культурном центре "Зеленоград" 22 декабря с 11.00 до 17.00, будущих хозяев будут ждать 20 кошек,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:37:00+03:00
2024-12-20T08:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в московском культурном центре "Зеленоград" 22 декабря с 11.00 до 17.00, будущих хозяев будут ждать 20 кошек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В культурном центре "Зеленоград" 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта. Все желающие смогут познакомиться с подопечными городского приюта "Зеленоград" и, возможно, обрести любимого питомца. Будущих хозяев ждут 20 кошек. Среди них красивая и общительная четырехлетняя Евдокия с выразительными глазами, пятилетний черный кот Шиффер и восьмилетняя Ари", - говорится в тексте. Уточняется, что выставка пройдет с 11.00 до 17.00 в фойе культурного центра "Зеленоград". Кошки полностью готовы к переезду домой, они привиты, здоровы, ласковы и дружелюбны. "Посетителям выставки расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу. Тем, кто пока не готов завести четвероного друга, расскажут о том, как стать волонтером приюта или взять шефство над понравившимся животным", - пояснили в тексте.
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общество, москва, домашние животные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, домашние животные
В Москве 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта

В КЦ "Зеленоград" 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде
Кошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кошка в приюте для бездомных животных в Зеленограде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в московском культурном центре "Зеленоград" 22 декабря с 11.00 до 17.00, будущих хозяев будут ждать 20 кошек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В культурном центре "Зеленоград" 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта. Все желающие смогут познакомиться с подопечными городского приюта "Зеленоград" и, возможно, обрести любимого питомца. Будущих хозяев ждут 20 кошек. Среди них красивая и общительная четырехлетняя Евдокия с выразительными глазами, пятилетний черный кот Шиффер и восьмилетняя Ари", - говорится в тексте.
Уточняется, что выставка пройдет с 11.00 до 17.00 в фойе культурного центра "Зеленоград". Кошки полностью готовы к переезду домой, они привиты, здоровы, ласковы и дружелюбны.
"Посетителям выставки расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу. Тем, кто пока не готов завести четвероного друга, расскажут о том, как стать волонтером приюта или взять шефство над понравившимся животным", - пояснили в тексте.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМосквадомашние животные
 
 
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