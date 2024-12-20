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В Москве 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта

В Москве 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта - РИА Новости, 20.12.2024

В Москве 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из приюта

Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в московском культурном центре "Зеленоград" 22 декабря с 11.00 до 17.00, будущих хозяев будут ждать 20 кошек,... РИА Новости, 20.12.2024

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2024-12-20T08:37:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в московском культурном центре "Зеленоград" 22 декабря с 11.00 до 17.00, будущих хозяев будут ждать 20 кошек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В культурном центре "Зеленоград" 22 декабря пройдет выставка-пристройство животных из городского приюта. Все желающие смогут познакомиться с подопечными городского приюта "Зеленоград" и, возможно, обрести любимого питомца. Будущих хозяев ждут 20 кошек. Среди них красивая и общительная четырехлетняя Евдокия с выразительными глазами, пятилетний черный кот Шиффер и восьмилетняя Ари", - говорится в тексте. Уточняется, что выставка пройдет с 11.00 до 17.00 в фойе культурного центра "Зеленоград". Кошки полностью готовы к переезду домой, они привиты, здоровы, ласковы и дружелюбны. "Посетителям выставки расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу. Тем, кто пока не готов завести четвероного друга, расскажут о том, как стать волонтером приюта или взять шефство над понравившимся животным", - пояснили в тексте.

https://ria.ru/20241124/koshki-1985438304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, домашние животные