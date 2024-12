20 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

https://ria.ru/20241220/prazdnik-1990110693.html

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. 20 декабря 2024 года в России празднуют День работника органов безопасности Российской Федерации. Свой профессиональный праздник отмечают и сотрудники органов государственной и национальной безопасности Армении, Белоруссии и Киргизии. А еще в эту дату проходит Международный день солидарности людей. Какие праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииФедеральная служба безопасности стоит на страже национальных интересов. День ФСБ ежегодно отмечается 20 декабря. Праздник установлен указом Президента РФ от 20 декабря 1995 года.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник в этот день отмечают те, кто отвечает за обеспечение государственной безопасности. 20 декабря 1917 года была образована ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия, ставшая родоначальницей всех современных спецслужб. Поздравления звучат в адрес как действующих сотрудников, так и ветеранов ФСБ, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других специальных подразделений.Церковный праздник сегодняПравославная церковь 20 декабря чтит память святителя Амвросия, епископа Медиоланского, который глубоко почитается в христианском мире как великий святитель Церкви Христовой и один из крупнейших богословов.Святого просят о защите и семейном благополучии. Это также день памяти преподобного Нила Столобенского. Он был известен чудотворениями еще при своей земной жизни.Народный праздникПо народному календарю 20 декабря на Руси отмечают Абросимов день. Продолжается подготовка к Рождеству. Считалось, что незамужним девушкам в этот день стоит заняться рукоделием, по приметам, во время шитья или вязания они создают свою дальнейшую судьбу. По традиции, хозяйкам нужно испечь обрядовый каравай с маком, чесноком и травами.Главным же запретом этих суток было веселье – любые мероприятия и гуляния с песнями и танцами запрещены. Не рекомендуется также 20 декабря расчесывать волосы и мыть голову, а еще надевать яркие наряды. По поверьям, это может разозлить нечистую силу. После захода солнца нельзя сквернословить, брать денег взаймы.Какой сегодня праздник в мире20 декабря отмечается Международный день солидарности людей – памятная дата ООН установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации (№ 60/209). В этот день в 2002 году был основан Всемирный фонд солидарности. Цель события – напомнить обществу о важности оказания взаимопомощи и поддержки, лежащих в основе международных отношений.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 20 декабря в разные годы:1699 – вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.1792 – открылось почтовое сообщение между США и Канадой.1892 – инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман получили первый патент на пневматические автомобильные шины.1917 – образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем.1938 – в СССР были введены трудовые книжки.1989 – операция "Just Cause": американские войска начали вторжение в Панаму с целью возвращения влияния в регионе.1991 – состоялась встреча президента России и папы римского в Ватикане.1996 – компания Apple Computer объявила о намерении приобрести NeXT для разработки Mac OS X.2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование исключительно в медицинских целях.2008 – в Санкт-Петербурге открылась первая станция Фрунзенско-Приморской линии метрополитена – "Волковская".2019 – в США Пентагоном по инициативе президента Трампа активированы космические войска.Именины20 декабря именины отмечают: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнат, Михаил, Нил, Павел, Петр, Сергей, Сидор, Степан, Ян.

