https://ria.ru/20241220/prazdnik-1989848834.html

День работника органов безопасности России

День работника органов безопасности России - РИА Новости, 20.12.2024

День работника органов безопасности России

20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:56:00+03:00

2024-12-20T00:56:00+03:00

2024-12-20T00:56:00+03:00

справки

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ссср

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20 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста. Органы государственной безопасности – государственные органы, деятельность которых направлена на пресечение и раскрытие преступлений против государственного строя, внешней и внутренней безопасности государства. В их компетенцию могут входить функции разведывательно-информационного характера, охрана высших государственных органов, обеспечение правительственной связи, охрана государственных границ. Россия, как и любое другое государство, на всех этапах своего развития нуждалась в надежной защите своих национальных интересов. До 1917 года в стране были структуры, ведавшие разведкой, контрразведкой, обеспечивавшие охрану границ страны. Но они не были объединены в единую систему.Вскоре после Октябрьской революции, в соответствии с Декретом Совнаркома от 20 декабря (7 декабря по старому стилю) 1917 года, была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Феликсом Дзержинским. Она занималась пресечением контрреволюционных действий на всей территории России, преданием суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработкой мер борьбы с ними. В 1918-1921 годах были созданы и другие чекистские подразделения. После окончания Гражданской войны 6 февраля 1922 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) РСФСР. В целом ГПУ сохранило структуру ВЧК, но, кроме ранее существовавших, были созданы Контрразведывательный и Восточный отделы. В губерниях, областях и автономных республиках при соответствующих исполнительных органах образовывались политические отделы, а в уездах вводился институт уполномоченных ГПУ. После образования СССР постановлением Президиума ЦИК СССР от 2 ноября 1923 года ГПУ было выделено из состава НКВД и преобразовано в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР. Все правовые акты, регулирующие работу ГПУ и его местных органов, сохраняли свою силу и после образования ОГПУ. 10 июля 1934 года органы государственной безопасности вновь вошли в состав НКВД СССР. В 1930-е годы в ведение органов государственной безопасности были переданы исправительные учреждения и создана система исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ). В феврале 1941 года на основе НКВД СССР образовали Наркомат внутренних дел СССР (НКВД) и Наркомат государственной безопасности СССР (НКГБ). В июле 1941 года наркоматы были объединены в единый НКВД СССР, а в апреле 1943 года вновь разделены. В марте 1946 года НКВД СССР и НКГБ СССР переименовали соответственно в Министерство внутренних дел СССР (МВД) и Министерство государственной безопасности СССР (МГБ), которые в марте 1953 года объединили в единое МВД СССР. В марте 1954 года был образован союзно-республиканский Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР (с 5 июля 1978 года КГБ СССР).3 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал закон "О реорганизации органов государственной безопасности", на основании которого КГБ СССР был упразднен, и на переходный период на его базе были созданы Межреспубликанская служба безопасности и Центральная служба разведки СССР (в настоящее время – Служба внешней разведки РФ). После распада СССР (декабрь 1991 года) органы государственной безопасности подвергались неоднократным реорганизациям. К концу 1990-х годов в Российской Федерации на базе бывшего КГБ были образованы самостоятельные федеральные органы: Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ), а также Служба специальных объектов при президенте РФ (в 2017 году вошла в состав Главного управления специальных программ президента РФ). Формирование ФСБ началось с января 1992 года, когда президент РФ Борис Ельцин подписал указ об образовании Министерства безопасности Российской Федерации на базе упраздняемых Межреспубликанской службы безопасности и Агентства Федеральной безопасности РСФСР, которое было преобразовано в ноябре 1991 года из Комитета государственной безопасности РСФСР, созданного в мае того же года. На основании указа президента РФ от 21 декабря 1993 года Министерство безопасности было упразднено и создана Федеральная служба контрразведки (ФСК), которая согласно закону РФ от 3 апреля 1995 года "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации", преобразована в Федеральную службу безопасности.В 2003 году ФСБ РФ были переданы функции упраздненных Федеральной пограничной службы РФ (ФПС РФ) и (частично) Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ.Федеральная служба безопасности РФ – орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности РФ, борьбы с терроризмом, охраны государственной границы, внутренних морских вод, исключительной экономической зоны, обеспечивающий информационную безопасность РФ, а также координацию контрразведывательной деятельности федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на ее осуществление.К органам ФСБ России относятся: федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности; управления (отделы) по отдельным регионам и субъектам РФ (территориальные органы безопасности); управления (отделы) ФСБ России в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления (органы безопасности в войсках); управления (отделы, службы, отряды) ФСБ России по пограничной службе (пограничные органы); другие управления (отделы), осуществляющие отдельные полномочия данного органа или обеспечивающие деятельность органов ФСБ России; авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подразделения специального назначения, предприятия, образовательные и научные организации, экспертные, судебно-экспертные, военно-медицинские подразделения и организации, военно-строительные подразделения и иные организации и подразделения, предназначенные для обеспечения деятельности ФСБ России.Органы ФСБ осуществляют контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом и преступностью, разведывательную деятельность, пограничную деятельность и деятельность по обеспечению информационной безопасности. Иные направления деятельности органов федеральной службы безопасности определяются федеральным законодательством. Служба внешней разведки Российской Федерации является составной частью сил обеспечения безопасности и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. С момента своего зарождения 20 декабря 1920 года (Иностранный отдел ВЧК) она была и остается мощным инструментом информирования политического руководства страны об угрозах безопасности государства. СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях обеспечения руководства страны информацией, необходимой ему для принятия решений в различных областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики РФ в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.Федеральная служба охраны (ФСО) Российской Федерации, также относящаяся к специальным службам, имеет глубокие исторические корни. Первые письменные сведения о существовании подразделений великокняжеской и царской охраны относятся к правлению Ивана IV (Грозного). В XVII веке при царе Алексее Михайловиче (Романове) боярин Артамон Матвеев обосновал необходимость выделения в Стрелецком приказе отдельных военных, полицейских и охранных (дворцовых) функций стрелецких полков. Тогда же были поименованы в официальных документах "заботы" по охране царской особы и семьи, царского дворца и дипломатического корпуса, как отдельные задачи, выделенные из других стрелецких дел. Некоторые задачи и функции государственной охраны по инициативе Матвеева были отражены в первом русском конституционном своде – "Соборном уложении" (1649).На протяжении XVIII века и в начале XIX века охрана императора, членов Августейших фамилий и их резиденций осуществлялась караулами гвардейских полков российской армии, что приводило к вмешательству армейской элиты в политику государства и к участию гвардии в дворцовых переворотах. Первое постоянно действующее специальное воинское подразделение, предназначенное для охраны государя-императора – Собственный Его Императорского Величества конвой – было создано в 1811 году.В 1861 году была сформирована специальная городовая стража для охраны императорских резиденций, а в 1866 года в III отделении Собственного Его Императорского Величества Канцелярии учреждена специальная (негласная) охранительная команда.После террористического акта 13 марта (1 марта по старому стилю) 1881 года, когда погиб император Александр II, система государственной охраны в России была кардинально реформирована. В результате преобразований в сентябре 1881 года впервые в истории России было создано специальное ведомство, занимающееся охраной первых лиц государства. В течение последующих десятилетий служба охраны совершенствовалась.После образования Советского государства в ноябре 1920 года было учреждено Специальное отделение, перед которым были поставлены задачи по организации и осуществлению охраны руководителей страны и проводимых мероприятий с их участием. В дальнейшем оно вошло в состав ГПУ, и прошло вместе с ним все структурные преобразования. С 1954 года по 1990 год функции государственной охраны выполняло 9-е Управление КГБ СССР.В 1990-1991 годах, после избрания президента СССР, была создана Служба охраны президента СССР, ставшая правопреемником 9-го Управления КГБ СССР.В 1991 году органы государственной охраны были объединены в рамках Главного управления охраны РФ. С 1993 года, как самостоятельное федеральное ведомство в сфере государственной охраны, существовала Служба безопасности президента РФ (СБП России).27 мая 1996 года был принят закон РФ "О государственной охране", в соответствии, с которым была создана Федеральная служба охраны Российской Федерации, которая была в том же году объединена со Службой безопасности президента Российской Федерации. Основные задачи ФСО России: обеспечение безопасности объектов государственной охраны; прогнозирование и выявление угроз этим объектам, принятие мер по их предотвращению; пресечение противоправных посягательств на объекты государственной охраны и другие охраняемые объекты; участие в борьбе с терроризмом; организация и эксплуатация систем специальной связи и информации, предоставляемых госорганам; участие в обеспечении информационной безопасности и противодействие иностранным техническим разведкам при защите сведений, составляющих гостайну, и др. Исторические корни российских спецслужб нашли свое отражение в геральдических символах современных российских органов безопасности: в эмблемах ФСБ РФ, СВР РФ и ФСО РФ в единое целое соединены двуглавый орел царской России и традиционный символ спецслужб советской эпохи – "щит и меч". С самого начала своего образования органы безопасности стояли на страже Родины, на страже национальных интересов России. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенный период, и сейчас, когда им приходится вести борьбу с терроризмом, организованной преступностью, наркобизнесом, охранять пограничные рубежи страны. По словам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований. При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы.Александр Бортников отметил, что на фоне спецоперации растет число террористических посягательств на транспортную, военную инфраструктуру РФ, а также объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов и объекты органов власти.Сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, ведут поиск исполнителей терактов и вооруженных нападений, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что российские спецслужбы в 2024 году предотвратили 190 терактов, из которых шесть готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.За год силовики нейтрализовали 38 и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств.С начала года заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей.Из интернета удалено более 120 тысяч материалов террористического содержания.Профессиональный праздник работников органов безопасности России является заслуженным признанием их вклада в обеспечение безопасности страны и ее граждан. * Запрещенные в России террористические организации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ссср