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В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.12.2024
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02:41 20.12.2024 (обновлено: 10:19 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pozhar-1990295272.html
В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение
В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.12.2024
В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение
Открытое горение на пожаре в ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:41:00+03:00
2024-12-20T10:19:00+03:00
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде. Огонь был локализован на 960 квадратных метрах."В Волгограде пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе в Волгограде

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в ресторанном комплексе в Волгогаде. 20 декабря 2024
Ликвидация пожара в ресторанном комплексе в Волгогаде. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в ресторанном комплексе в Волгогаде. 20 декабря 2024
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде. Огонь был локализован на 960 квадратных метрах.
"В Волгограде пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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ВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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