https://ria.ru/20241220/pozhar-1990295272.html

В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение

В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.12.2024

В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение

Открытое горение на пожаре в ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:41:00+03:00

2024-12-20T02:41:00+03:00

2024-12-20T10:19:00+03:00

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде. Огонь был локализован на 960 квадратных метрах."В Волгограде пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241219/pozhar-1990040225.html

волгоград

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Дарья Буймова

волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия