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В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение
В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.12.2024
В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение
Открытое горение на пожаре в ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:41:00+03:00
2024-12-20T02:41:00+03:00
2024-12-20T10:19:00+03:00
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде. Огонь был локализован на 960 квадратных метрах."В Волгограде пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе в Волгограде