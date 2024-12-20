Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:35 20.12.2024 (обновлено: 10:20 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pozhar-1990285553.html
В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе
В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе - РИА Новости, 20.12.2024
В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе
Сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде, огонь локализован на 960 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:35:00+03:00
2024-12-20T10:20:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990323260_0:0:1123:631_1920x0_80_0_0_55f5522cef133748cf7c4165018cf5b2.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде, огонь локализован на 960 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Волгограде сотрудники МЧС России тушат пожар в ресторанном комплексе. Огонь на 960 "квадратах" локализовали 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241215/moskva-1989330443.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990323260_161:0:1110:712_1920x0_80_0_0_fec8ec658ccfc9f3687cef37b2a085c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе

В Волгограде сотрудники МЧС тушат пожар в ресторанном комплексе

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в ресторанном комплексе в Волгогаде. 20 декабря 2024
Ликвидация пожара в ресторанном комплексе в Волгогаде. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в ресторанном комплексе в Волгогаде. 20 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде, огонь локализован на 960 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Волгограде сотрудники МЧС России тушат пожар в ресторанном комплексе. Огонь на 960 "квадратах" локализовали 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Сотрудники МЧС спасли восемь человек из пожара в центре Москвы
15 декабря, 19:36
 
ПроисшествияВолгоградРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала