https://ria.ru/20241220/pozhar-1990285553.html
В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе
В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе - РИА Новости, 20.12.2024
В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе
Сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде, огонь локализован на 960 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T00:35:00+03:00
2024-12-20T00:35:00+03:00
2024-12-20T10:20:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990323260_0:0:1123:631_1920x0_80_0_0_55f5522cef133748cf7c4165018cf5b2.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде, огонь локализован на 960 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Волгограде сотрудники МЧС России тушат пожар в ресторанном комплексе. Огонь на 960 "квадратах" локализовали 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241215/moskva-1989330443.html
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990323260_161:0:1110:712_1920x0_80_0_0_fec8ec658ccfc9f3687cef37b2a085c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе
В Волгограде сотрудники МЧС тушат пожар в ресторанном комплексе