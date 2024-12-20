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В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе

В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе - РИА Новости, 20.12.2024

В Волгограде вспыхнул пожар в ресторанном комплексе

Сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде, огонь локализован на 960 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T00:35:00+03:00

2024-12-20T00:35:00+03:00

2024-12-20T10:20:00+03:00

происшествия

волгоград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат ресторанный комплекс в Волгограде, огонь локализован на 960 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале."В Волгограде сотрудники МЧС России тушат пожар в ресторанном комплексе. Огонь на 960 "квадратах" локализовали 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241215/moskva-1989330443.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)