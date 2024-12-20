https://ria.ru/20241220/posylki-1990458468.html

Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок

Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок - РИА Новости, 20.12.2024

Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным по... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:45:00+03:00

2024-12-20T16:45:00+03:00

2024-12-20T16:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

верховная рада украины

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным по 1500 рождественских посылок, сообщила федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале."По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии", - написала Москалькова.Омбудсмен отметила, что эта гуманитарная акция стала возможна при взаимодействии с администрацией президента России, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МИД РФ и Международным Комитетом Красного Креста.

https://ria.ru/20241220/moskalkova-1990451010.html

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россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)