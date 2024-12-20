https://ria.ru/20241220/posylki-1990458468.html
Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок
Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок - РИА Новости, 20.12.2024
Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным по... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:45:00+03:00
2024-12-20T16:45:00+03:00
2024-12-20T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным по 1500 рождественских посылок, сообщила федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале."По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии", - написала Москалькова.Омбудсмен отметила, что эта гуманитарная акция стала возможна при взаимодействии с администрацией президента России, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МИД РФ и Международным Комитетом Красного Креста.
https://ria.ru/20241220/moskalkova-1990451010.html
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россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок
Москалькова и Лубинец передали военнопленным из России и Украины по 1500 посылок