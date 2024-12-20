Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 20.12.2024 (обновлено: 16:57 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/posylki-1990458468.html
Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок
Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок - РИА Новости, 20.12.2024
Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным по... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:45:00+03:00
2024-12-20T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990463360_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_2e8518ef7eb167a8d98acfe2ec3d170c.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным по 1500 рождественских посылок, сообщила федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале."По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии", - написала Москалькова.Омбудсмен отметила, что эта гуманитарная акция стала возможна при взаимодействии с администрацией президента России, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МИД РФ и Международным Комитетом Красного Креста.
https://ria.ru/20241220/moskalkova-1990451010.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990463360_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f7fc2320861f464033617474d4f99a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия и Украина передали военнопленным по 1500 рождественских посылок

Москалькова и Лубинец передали военнопленным из России и Украины по 1500 посылок

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным рождественские посылки
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным рождественские посылки - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным рождественские посылки
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец передали российским и украинским военнопленным по 1500 рождественских посылок, сообщила федеральный омбудсмен в своем Telegram-канале.
«
"По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии", - написала Москалькова.
Омбудсмен отметила, что эта гуманитарная акция стала возможна при взаимодействии с администрацией президента России, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МИД РФ и Международным Комитетом Красного Креста.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных
Вчера, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала