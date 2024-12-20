https://ria.ru/20241220/podpole-1990401174.html

Подполье: при ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники

Подполье: при ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники - РИА Новости, 20.12.2024

Подполье: при ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники

При ударе российских войск по пункту управления СБУ в Киеве, по предварительным данным, погибли несколько высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:50:00+03:00

2024-12-20T13:50:00+03:00

2024-12-20T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При ударе российских войск по пункту управления СБУ в Киеве, по предварительным данным, погибли несколько высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет по управлению СБУ <...> По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК", — сказал он.Как указал Лебедев, после атаки в Киеве проходят выборочные проверки Службы безопасности Украины, останавливают машины, городской транспорт, проверяют телефоны, наличие документов. "Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика", — добавил координатор подполья.Ранее в пятницу Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot". В ведомстве отметили, что цели атаки достигнуты, все объекты поражены.Там подчеркнули, что это стало ответом на попытку украинских войск поразить предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Так, 18 декабря противник выпустил по объекту шесть ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Один снаряд отклонился от цели и упал на территорию комбината, повредив техническое строение.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990396479.html

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