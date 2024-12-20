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Подполье: при ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 20.12.2024 (обновлено: 14:30 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/podpole-1990401174.html
Подполье: при ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники
Подполье: при ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники - РИА Новости, 20.12.2024
Подполье: при ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники
При ударе российских войск по пункту управления СБУ в Киеве, по предварительным данным, погибли несколько высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:50:00+03:00
2024-12-20T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
киев
служба безопасности украины
в мире
россия
сергей лебедев
ростовская область
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При ударе российских войск по пункту управления СБУ в Киеве, по предварительным данным, погибли несколько высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет по управлению СБУ &lt;...&gt; По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК", — сказал он.Как указал Лебедев, после атаки в Киеве проходят выборочные проверки Службы безопасности Украины, останавливают машины, городской транспорт, проверяют телефоны, наличие документов. "Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика", — добавил координатор подполья.Ранее в пятницу Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot". В ведомстве отметили, что цели атаки достигнуты, все объекты поражены.Там подчеркнули, что это стало ответом на попытку украинских войск поразить предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Так, 18 декабря противник выпустил по объекту шесть ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Один снаряд отклонился от цели и упал на территорию комбината, повредив техническое строение.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990396479.html
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вооруженные силы украины, киев, служба безопасности украины, в мире, россия, сергей лебедев, ростовская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Киев, Служба безопасности Украины, В мире, Россия, Сергей Лебедев, Ростовская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подполье: при ударе по штабу СБУ погибли ее высокопоставленные сотрудники

При ударе ВС РФ по штабу СБУ в Киеве погибли ее высокопоставленные сотрудники

© Getty Images / Libkos / LiberovСотрудники ГСЧС Украины на месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024
Сотрудники ГСЧС Украины на месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Getty Images / Libkos / Liberov
Сотрудники ГСЧС Украины на месте пожара в Киеве. 20 декабря 2024
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При ударе российских войск по пункту управления СБУ в Киеве, по предварительным данным, погибли несколько высокопоставленных сотрудников украинских спецслужб, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилет по управлению СБУ <...> По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК", — сказал он.
На месте пожара в Киеве, 20 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Появились фото последствий удара возмездия ВС России по Украине
Вчера, 13:31
Как указал Лебедев, после атаки в Киеве проходят выборочные проверки Службы безопасности Украины, останавливают машины, городской транспорт, проверяют телефоны, наличие документов.
"Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика", — добавил координатор подполья.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Подполье: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожской области
Вчера, 13:54
Ранее в пятницу Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", а также по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot". В ведомстве отметили, что цели атаки достигнуты, все объекты поражены.
Там подчеркнули, что это стало ответом на попытку украинских войск поразить предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Так, 18 декабря противник выпустил по объекту шесть ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Расчеты ЗРК сбили все ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Один снаряд отклонился от цели и упал на территорию комбината, повредив техническое строение.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКиевСлужба безопасности УкраиныВ миреРоссияСергей ЛебедевРостовская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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